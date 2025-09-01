Roberto Ferri non sta vivendo un periodo semplice in Un posto al sole, essendo coinvolto in tre procedimenti penali. Il suo declino è iniziato con la tragica morte di Mr. Burnett, rimasto vittima di un incidente a bordo di uno yacht. Successivamente, è stato denunciato da Alberto Palladini e, nelle ultime puntate trasmesse su Rai 3, ha colpito Gennaro Gagliotti a pugni

Le vicende giudiziarie in corso di Roberto Ferri: il decesso di Burnett

La morte del facoltoso uomo d’affari Mr. Burnett a Un posto al sole ha avuto ripercussioni pesanti per Roberto Ferri, sia sul piano personale che su quello professionale.

L’incidente è avvenuto al largo dei Caraibi, dove uno yacht varato dai Cantieri Flegrei Palladini ha preso fuoco, causando la morte sia dell’imprenditore sia di un membro dell’equipaggio. Le cause dell’incendio sembrano essere legate a un difetto di fabbricazione dell’imbarcazione, prodotta dall’azienda navale napoletana gestita dai coniugi Ferri. La stampa ha subito puntato il dito contro l’impresa di Roberto, provocando non solo problemi giudiziari, ma anche un grave danno alla sua immagine.

La denuncia di Alberto Palladini e i pugni sferrati a Gagliotti

È stata proprio la crisi dei Cantieri Flegrei Palladini a spingere Ferri a cercare nuovi investitori. L’imprenditore ha così stretto un accordo con Gagliotti, nonostante la forte opposizione di sua moglie Marina, che non ha mai nutrito fiducia nei confronti di Gennaro.

Quest’ultimo si è rivelato privo di scrupoli e disposto a tutto pur di arricchirsi. Le tensioni con il nuovo socio hanno reso Ferri sempre più nervoso, portandolo a un gesto impulsivo contro Alberto, rimasto ferito dalla sua furia. L’avvocato Palladini ha sporto denuncia, dando il via all’iter legale contro di lui. La situazione è ulteriormente degenerata quando Ferri ha aggredito fisicamente Gagliotti, provocandogli gravi ferite. Attualmente, Roberto è coinvolto in tre procedimenti penali e non è ancora chiaro quali saranno gli sviluppi delle vicende.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha difeso Marina

Nei precedenti episodi di Un posto al sole andati in onda su Rai 3, Roberto ha visto Gennaro strattonare sua moglie e ha deciso di intervenire per difenderla.

Purtroppo la situazione è degenerata: Ferri ha colpito il socio a pugni e Gagliotti ha battuto violentemente la testa a terra, lasciando temere conseguenze fisiche gravi. Nel frattempo, Michele ha continuato a puntare il dito contro Gagliotti, ritenendolo coinvolto sia nell’omicidio di Assane, sia nell’incidente che ha visto Agata investita da un’auto.