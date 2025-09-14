Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, in onda dal 22 al 26 settembre su Rai 3, rivelano che Michele riceverà una chiamata dall'ospedale dove è ricoverata Agata, scoprendo che la donna si è risvegliata dal coma.

Intanto, Eduardo cercherà un nuovo lavoro nel quartiere, ma dovrà fare i conti con la diffidenza delle persone, finendo per perdere le staffe.

Marina, invece, sarà sempre più estromessa da Gagliotti dai Cantieri, mentre Guido cercherà di riconquistare Mariella in tutti i modi.

Michele scopre che Agata è viva: anticipazioni Un posto al sole 22-26 settembre

Silvia consiglierà a Michele di prendersi un periodo di pausa dal lavoro e di staccare la spina, così da ricaricare le energie e godersi un po' la famiglia.

Michele, seppur titubante inizialmente, sembrerà voler seguire il consiglio della sua compagna, ma dovrà fare i conti con una chiamata che stravolgerà la sua quotidianità.

Il giornalista apprenderà dall'ospedale dove è ricoverata Agata che la donna è viva: si è risvegliata dal coma e ha ripreso conoscenza.

Una notizia che spingerà Michele a correre subito in ospedale per starle accanto: la sua scelta finirà per allarmare Silvia.

Eduardo furioso e perde il controllo, Guido rivuole Mariella

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Eduardo si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro nel quartiere, in attesa di affrontare il processo che lo attende.

L'uomo, però, sarà su tutte le furie per via di una scritta infamante, che comparirà contro di lui: Eduardo andrà fuori di sé e finirà per avere un atteggiamento fin troppo aggressivo, che Pino e Alberto non mancheranno di condannare.

Intanto, Guido deciderà di non arrendersi con Mariella: seppur consapevole che non sarà facile riconquistare la sua ex compagna, deciderà di impegnarsi con tutte le sue forze.

Gianluca, invece, continuerà ad avere un atteggiamento misterioso e poco limpido.

Sembrerà nascondere un segreto di cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito, che terrà banco nel corso delle nuove puntate della soap opera che saranno trasmesse durante la stagione autunnale su Rai 3.

Guido aveva chiuso la sua relazione con Claudia Costa

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Guido si era reso conto di non poter portare avanti la sua relazione con Claudia Costa, date le difficoltà nel creare una storia d'amore a distanza.

Di qui la scelta del vigile urbano di prendere le distanze dall'attrice e riavvicinarsi di nuovo all'ex moglie, cercando di ricostruire quel rapporto speciale che i due avevano fino a poco tempo prima della rottura definitiva.

Un addio che aveva causato una grossa ferita nel cuore di Mariella: la donna per diverso tempo aveva cercato di far ragione Guido e convincerlo a non gettare all'aria ciò che di bello avevano costruito nel corso degli anni.

Il vigile urbano, però, si è mostrato sempre deciso e diretto a portare avanti la sua scelta: non si fece scrupoli a mettere in secondo piano Mariella, lasciandosi trasportare dai sentimenti che in quel momento provava nei confronti di Claudia che, secondo lui, lo avevano reso nuovamente vivo.