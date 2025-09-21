Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 29 settembre al 3 ottobre su Rai 3 rivelano che Roberto Ferri si ritroverà a vivere una situazione di grande pericolo in carcere, al punto che Marina comincerà a mostrarsi preoccupata per le sorti del suo compagno.

Intanto Eduardo riuscirà a fare un colloquio di lavoro per cercare di dare una svolta alla sua vita, ma non saprà di essere ingannato da qualcuno che tramerà alle sue spalle, giocando sporco. Rossella, invece, si sentirà messa da parte da Riccardo.

Roberto Ferri in pericolo: anticipazioni Un posto al sole 29 settembre-3 ottobre

La vita di Roberto Ferri in carcere non sarà per niente facile anche se, nei prossimi episodi della soap opera, l'imprenditore potrà contare sul rapporto di amicizia con Ludovico, che diventerà sempre più stretto.

A mettere zizzania tra i due, però, ci penserà il perfido Rosario che non esisterà a minacciare Roberto, finendo per metterlo in una situazione di serio pericolo.

Roberto sarà sempre più preoccupato anche durante i colloqui con Marina, la quale si renderà conto che c'è qualcosa che non va e non potrà nascondere la sua ansia.

Intanto Gennaro tornerà a portare avanti i suoi affari grazie all'aiuto del fratello, felice del fatto che stia seguendo le sue orme.

Eduardo ingannato, Rossella si sente trascurata da Riccardo

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 3 ottobre su Rai 3, inoltre, rivelano che Rossella si sentirà messa in secondo piano dal suo compagno Riccardo.

Tra i due tornerà un'aria di crisi che metterà a dura prova il loro rapporto e, intanto, Rossella si avvicinerà nuovamente a Nunzio, con il quale tornerà il feeling speciale di una volta.

Eduardo, invece, grazie all'interesse di Rosa riuscirà a entrare in contatto con una persona per ottenere un colloquio di lavoro, con il quale spererà di poter dare una svolta alla sua esistenza in attesa del processo.

Eppure Eduardo non saprà di essere ingannato da una persona che comincerà a tramare alle sue spalle e giocherà sporco, cercando di mettergli i bastoni tra le ruote in tutti i modi.

Ottimi ascolti per le nuove puntate di Upas su Rai 3

In attesa di questi episodi di Upas, le prime settimane di settembre sono state positive dal punto di vista Auditel.

La soap opera ambientata a Napoli è stata seguita da una media di circa 1,4 milioni di spettatori al giorno, toccando la soglia del 7% di share e picchi che hanno sfiorato l'8%.

Un'ottima tenuta che ha permesso alla soap di superare l'ascolto della seconda parte del programma di approfondimento 4 di sera, fermo a una media di 700 mila spettatori pari al 4% nell'access prime time di Rete 4.