Le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 ottobre su Rai 3, rivelano che Gianluca Palladini cambierà vita per lasciarsi alle spalle il passato, decidendo di intraprendere un nuovo percorso professionale al Caffè Vulcano.

Intanto, Damiano continuerà a mentire alla compagna Viola, tenendola all'oscuro di quanto accade con la sua ex Rosa, dato che tra i due ci sarà un netto riavvicinamento.

Roberto Ferri, invece, sarà intenzionato a vendicarsi da solo di chi in carcere lo sta minacciando.

Gianluca cambia vita: anticipazioni Un posto al sole 6-10 ottobre

La situazione personale di Gianluca continuerà a essere preoccupante, visto che il ragazzo sarà vittima dell'alcol.

Al tempo stesso, Diego proporrà a Nunzio di dargli una mano e di assumerlo in prova al Vulcano durante il periodo dell'assenza di Silvia.

Una proposta che Gianluca accetterà volentieri: il ragazzo si dirà pronto a voltare pagina e cambiare vita, intraprendendo questo nuovo percorso professionale.

Suo padre Alberto, però, non la prenderà bene, nel momento in cui scoprirà che suo figlio lavori come barista al Caffè Vulcano.

Damiano bugiardo con Viola e Roberto si vendica nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 6 al 10 ottobre, inoltre, rivelano che Damiano vivrà l'ennesimo momento di tenerezza con la sua ex Rosa, tenendo all'oscuro Viola.

Il poliziotto si rivelerà bugiardo nei confronti della compagna, del tutto ignara del ritrovato legame tra Damiano e la madre di suo figlio.

Roberto Ferri, dopo essere diventato il bersaglio di alcuni detenuti, deciderà di vendicarsi a modo suo e attuerà il suo piano per fargliela pagare.

Tra Guido e Mariella, invece, ci sarà un importante passo avanti che renderà i due particolarmente vicini e complici, proprio come accadeva ai vecchi tempi.

Roberto aveva aggredito il nemico Gennaro Gagliotti

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Roberto aveva aggredito violentemente Gennaro Gagliotti, dopo aver assistito a una scena in cui l'imprenditore sembrava voler scagliarsi contro la compagna Marina.

Accecato dalla rabbia, Roberto è intervenuto senza alcun tipo di ripensamento, finendo per mettersi nei guai: quella scazzottata ha fatto perdere i sensi a Gennaro, al punto da rendere necessario il ricovero in ospedale, dove per giorni si è temuto che Gagliotti potesse perdere la vista in seguito a tale scontro, mentre Ferri è finito in carcere.