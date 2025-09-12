La puntata di Un posto al sole si è conclusa mostrando Micaela e Samuel travolti dalla passione. Le anticipazioni dal 15 al 19 settembre rivelano che i due non si fermeranno a un solo momento intenso, ma torneranno a essere una coppia. Sembra però che lo chef cantante non sarà l’unico ad aver ceduto ai propri istinti passionali.

La passione tra Micaela e Samuel si riaccende

Il momento di passione tra Micaela e Samuel non sarà un semplice incontro fugace. La gemella sorprenderà il suo ex con una dichiarazione d’amore sincera, un gesto inaspettato che segnerà una svolta nella sua crescita personale e nel rapporto con lo chef cantante.

Samuel, toccato dalle sue parole, capirà di essere ancora innamorato di Micaela e deciderà di tornare con lei. Ma sulla sua strada ci sarà un ostacolo chiamato Gabriela. Il ragazzo non se la sentirà di ferire la fidanzata, anche se presto scoprirà che le cose non sono affatto come sembrano.

Gabriela pronta a voltare pagina

Molti spettatori hanno ritenuto piuttosto sospetta l’assenza di Gabriela alla lezione di ballo e ancora più enigmatica la telefonata con Samuel poco dopo. Le anticipazioni, in effetti, confermano che la ragazza ha mentito e si è consolata con qualcun altro. Già ma chi?

Tra le ipotesi c’è chi ha immaginato Fausto o addirittura Gianluca. Tuttavia gli indizi, insieme ai sospetti del pubblico, sembrano puntare decisamente verso Pasquale.

Il maestro di ballo ha già avuto modo di incontrare la collega e ha mostrato una certa simpatia nei suoi confronti. Inoltre Pasquale, in questo modo, indirettamente darebbe una mano a Micaela chiudendo un cerchio. Non resta che attendere per scoprire se i sospetti degli spettatori saranno davvero fondati.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 15 al 19 settembre: Matteo vuole vendicarsi di Viola, tornano Eduardo e Clara

Jimmy scoprirà che Matteo sta preparando una vendetta contro Viola e dovrà decidere se fare la cosa giusta oppure coprire il suo amico.

Rosa e il piccolo Manuel accoglieranno con calore in casa Eduardo e Clara, mentre Pino non potrà nascondere qualche perplessità.

Damiano confiderà a Eduardo di voler lasciare la polizia, ma il suo amico lo inviterà a riflettere con attenzione sulla sua scelta e gli farà notare quanto Rosa sia ancora legata a lui.

Gianluca conoscerà finalmente il suo fratellino, ma osservare Federico interagire con il padre riporterà alla mente la sua triste infanzia.

Gennaro, sostenuto da Vinicio, tornerà ai cantieri deciso a riprendere in mano le redini dell’azienda. Intanto Alice cercherà di convincere il suo fidanzato a lasciar perdere gli affari del fratello e partire insieme a lei.

Su consiglio di Silvia, Guido inizierà a corteggiare con timidezza Mariella, ma Bice non si fiderà e farà di tutto per proteggere l’amica da un’ennesima delusione.