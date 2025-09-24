Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dal 6 al 10 ottobre, si preannunciano ricche di colpi di scena. Al centro delle trame ci sarà Guido che tenterà di riconquistare Mariella, mentre Damiano cercherà di aiutare Eduardo ad uscire dai suoi guai. Nel frattempo, la dipendenza di Gianluca dall'alcol diventerà sempre più problematica, spingendo Diego a proporre un'idea per aiutarlo. Non mancheranno momenti di tensione, con Ferri deciso a chiudere i conti con i suoi nemici e Marina alle prese con un nuovo piano per liberare i Cantieri dai Gagliotti.

Guido tenta di riconquistare Mariella

Guido sarà determinato a riguadagnare la fiducia di Mariella. Nonostante i suoi sforzi, il destino sembrerà giocargli contro. Una visita inaspettata complicherà la situazione. Mariella, che in precedenza ha visto Guido in compagnia di un'altra donna, attraverserà un periodo di grande sconforto che finirà per mettere a rischio la relazione.

Nel frattempo Castrese sprofonderà sempre di più nella solitudine, incapace di trovare una via d'uscita. La sua situazione si intreccia con quella di Guido, entrambe le situazioni potrebbero avere risvolti inaspettati.

Damiano e Rosa si avvicinano per aiutare Eduardo

Damiano sarà deciso ad intervenire per aiutare Eduardo, cercando di convincere Grillo a lasciarlo in pace.

Questo tentativo porterà Damiano e Rosa a un momento di vicinanza, mentre entrambi cercano una soluzione ai problemi che affliggono Eduardo. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la situazione sembrerà peggiorare, con Rosa che si ritroverà sempre più distante da Pino e Eduardo. Nel frattempo Gianluca affronterà la sua dipendenza dall'alcol grazie a un'opportunità di lavoro al Vulcano, proposta da Diego, che potrebbe rappresentare per lui un nuovo inizio.

Gli ascolti di Un posto al sole stabili tra il 6-7%

Negli ultimi giorni la soap di Rai 3 sta mantenendo una buona tenuta in fascia access-prime time: lunedì 22 settembre ha raccolto circa 1.226.000 spettatori con uno share del 6%. In precedenza, mercoledì 17 settembre si attestava intorno a 1.336.000 telespettatori e share del 7,1%.

In una rilevazione di inizio mese invece è risultato visto da 1.397.000 spettatori con uno share del 6,8%. Nel complesso i numeri mostrano una stabilità nella platea ma con lievi oscillazioni percentuali: la soap Un Posto al Sole resta una presenza costante e riconoscibile nella serata televisiva italiana, capace di confermare un pubblico affezionato nonostante la forte concorrenza dell’orario.