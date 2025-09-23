Le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano tensioni per uno dei protagonisti detenuto nel carcere di Napoli. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 1° ottobre alle 20:50 su Rai 3, Rosario lancerà minacce contro Roberto Ferri e Ludovico. Intanto, Alberto avrà un confronto con Piero per cercare di risolvere la questione legata all’orologio venduto da Gianluca. Ci sarà spazio anche per Renato Poggi, che illustrerà a Raffaele Giordano i vantaggi dell’intelligenza artificiale.

Roberto Ferri minacciato in carcere da un detenuto

Il rapporto di amicizia tra Roberto Ferri e Ludovico si intensificherà.

Ferri si è affezionato al giovane compagno di cella, anche per via di alcuni ricordi legati alla madre, sordomuta proprio come Ludovico. Tuttavia, questa vicinanza non sarà ben vista da Rosario, un detenuto del penitenziario dai modi poco affidabili. L’uomo inizierà a minacciare entrambi e si mostrerà sempre più insistente nel provocare Roberto e Ludovico. Nel frattempo, Vinicio rafforzerà il legame con suo fratello Gennaro, con cui stringerà un’alleanza mirata a colpire i coniugi Ferri.

Alberto incontra Piero per porre rimedio alla vendita dell'orologio

Nel frattempo, si affronteranno le vicende legate alla vendita dell’orologio da parte di Gianluca. Il giovane Palladini ha ceduto l’oggetto sostenendo che fosse di sua proprietà, ma poco dopo è arrivato a Napoli Piero, suo ex amico e socio di Siena, rivendicandone la restituzione in quanto legittimo proprietario.

Alberto Palladini interverrà nella delicata questione e incontrerà Piero per sistemare i conti in sospeso tra lui e suo figlio. Ci sarà spazio anche per le vicende di Raffaele Giordano, che verrà incoraggiato da suo cognato Renato a fare affidamento sull’intelligenza artificiale, ritenuta potenzialmente vantaggiosa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosario ha importunato Ludovico

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Ludovico, ragazzo sordomuto, è stato preso di mira da Rosario e altri detenuti, mentre Roberto Ferri ha assistito alla scena con indignazione. Nel frattempo, Silvia ha proposto a Michele di intraprendere un lungo viaggio, ma lui non ha accolto con entusiasmo l’idea della moglie.

Saviani ha infatti giudicato la proposta troppo rischiosa, considerando che la destinazione scelta è la Nuova Zelanda, dove vivono i loro amici Anna Boschi e Alessandro Palladini. Spazio anche alle vicende di Damiano, che ha deciso di lasciare Viola dopo l’ennesimo rifiuto da parte della fidanzata di convivere. Samuel, invece, è tornato insieme a Micaela, mentre Gabriela ha vissuto un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato.