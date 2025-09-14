Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che le vicende legate ai Cantieri Flegrei Palladini continueranno a occupare un ruolo centrale nella soap partenopea. Nella puntata che andrà in onda lunedì 22 settembre alle 20:50 su Rai 3, Marina cercherà di mettere in guardia Vinicio dal fratello Gennaro. Nel frattempo, Roberto Ferri spererà in un allentamento delle misure restrittive a suo carico. Inoltre, ci sarà un colpo di scena: Agata Rolando uscirà dal coma.

Marina tenta di convincere Vinicio a stare alla larga da Gennaro

Marina interverrà nella delicata vicenda che ha coinvolto suo marito, autore di un’aggressione ai danni di Gennaro.

Marina affronterà Vinicio, il più giovane dei fratelli Gagliotti e fidanzato di sua nipote Alice, rivolgendogli un accorato appello. Il suo intento sarà quello di metterlo in guardia dal fratello, pregandolo di prendere le distanze da Gennaro. Secondo Marina, infatti, il cinico imprenditore starebbe manipolando Vinicio.

Roberto spera di ottenere misure meno restrittive

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende legate a Roberto Ferri, recentemente arrestato in seguito agli eventi accaduti in ospedale. L’uomo si era recato al San Filippo di Napoli per parlare con Gennaro, ma quest’ultimo aveva approfittato della situazione per peggiorare la posizione del suo socio, fingendo di essere stato nuovamente aggredito.

Nella puntata in onda il 22 settembre, Ferri spererà di ottenere un alleggerimento delle misure restrittive. Ci sarà poi un colpo di scena inaspettato: Agata aprirà finalmente gli occhi. Dopo settimane di coma, la signora Rolando si risveglierà, e sarà da scoprire cosa accadrà al suo risveglio e se emergeranno nuovi dettagli sull’incidente in cui è rimasta coinvolta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano ha lasciato Viola

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Damiano non ha superato il concorso e, dopo aver scoperto di non poter ottenere un avanzamento di carriera, ha preso una decisione inaspettata. Renda ha infatti confessato a Rosa di voler lasciare la polizia, ma la sua ex compagna ha tentato invano di fargli cambiare idea.

Successivamente, Damiano ha preso una svolta anche nella sua vita sentimentale, lasciando Viola dopo aver compreso che lei non ha alcuna intenzione di iniziare una convivenza. Nel frattempo, Rosa e Manuel sono tornati a vivere nel loro appartamento, lasciando Luca e Giulia da soli a Palazzo Palladini. Spazio anche alle vicende di Samuel, che si è lasciato andare a un ballo sensuale con Micaela. Dopo la serata danzante al Caffè Vulcano, tra i due ex è scattato un incontro passionale.