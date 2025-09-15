Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un peggioramento delle condizioni di salute di Luca De Santis.

Nella puntata che andrà in onda mercoledì 24 settembre alle 20:50 su Rai 3, il dottor De Santis vivrà nuovi momenti di smarrimento legati all'Alzheimer, ma Rosa Picariello cercherà di tenere nascosto quanto accaduto.

Nel frattempo, Gianluca Palladini apparirà turbato, il tutto mentre Michele Saviani riceverà una notizia importante su Agata Rolando, che uscirà dal coma.

Rosa nasconde quanto accaduto a Luca

Rosa Picariello compirà una scelta rischiosa che potrebbe avere delle conseguenze.

Per ragioni non ancora chiarite dalle anticipazioni di Un posto al sole, la madre di Manuel si renderà conto che le condizioni di Luca stanno peggiorando, assistendo a nuovi episodi in cui il medico si comporta in modo insolito, probabilmente a causa di una crisi o di una grave dimenticanza.

Invece di avvisare subito Giulia Poggi, compagna del medico, Rosa deciderà di non dire nulla, arrivando persino a nascondere elementi importanti che potrebbero far emergere la verità. Gianluca Palladini, intanto, sarà visibilmente turbato, anche se non è stato ancora chiarito cosa lo preoccupi o se sia coinvolto in nuovi problemi.

Michele Saviani scopre che Agata Rolando è uscita dal coma

Parallelamente, si seguiranno le vicende di Michele Saviani, che cercherà di riavvicinarsi a sua moglie.

Silvia lo ha messo di fronte alla realtà, stanca del fatto che lui dedichi troppo tempo al lavoro trascurando la loro relazione.

Proprio quando Michele sembrerà disposto ad ascoltare i consigli dei suoi cari e a concedersi un po’ di tempo per sé, arriverà un colpo di scena: dall’ospedale giungerà la notizia del risveglio di Agata Rolando, uscita dal coma dopo settimane in cui sembrava non ci fossero più speranze.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano ha lasciato Viola

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Damiano ha deciso di lasciare Viola, deluso dalla mancanza di segnali significativi da parte della sua compagna.

Viola, infatti, non ha mai accettato la proposta di convivenza e si è riavvicinata al suo ex marito, Eugenio Nicotera.

Nel frattempo, Renato ha mostrato una crescente dipendenza dall’intelligenza artificiale, trascurando gli affetti e rivolgendosi costantemente a Marzia per qualsiasi esigenza.

Proprio l’interazione tra il signor Poggi e la voce femminile ha generato un equivoco con Raffaele, che ha creduto erroneamente che Renato si fosse fidanzato con una donna. Una volta chiarito l’equivoco, Raffaele ha sperato che Renato uscisse di casa per trascorrere del tempo insieme, cercando di recuperare il rapporto dopo il recente distacco.