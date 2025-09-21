Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un piccolo giallo legato alla vendita di un accessorio. Nella puntata in onda lunedì 29 settembre alle 20:50 su Rai 3, Rosa Picariello e Giulia Poggi guarderanno con sospetto Gianluca Palladini per la modalità sospetta con cui ha venduto un orologio. Il colpo di scena arriverà quando a Napoli si presenterà Piero Baccini, ex amico ed ex socio di Gianluca, che ne reclamerà la restituzione dichiarandosi legittimo proprietario. Nella delicata vicenda interverrà anche Alberto, deciso a risolvere la questione per aiutare il figlio.

Gianluca vende un orologio, Rosa e Giulia nutrono sospetti

Gianluca Palladini venderà un orologio, ma il gesto susciterà perplessità in Rosa Picariello e Giulia Poggi. Le anticipazioni della puntata rivelano che le due donne osserveranno con sospetto l’operazione compiuta dal figlio di Alberto. La trama della puntata del 29 settembre non chiarisce quale dettaglio farà sorgere i dubbi nella signora Poggi e nella madre di Manuel. Tuttavia, Gianluca affermerà apertamente che l’orologio in questione è di sua proprietà.

Piero Baccini arriva a Napoli in cerca di Gianluca

Il mistero dell’orologio si farà ancora più fitto con l’arrivo a Napoli di Piero Baccini. Ex socio e amico di Gianluca, con cui ha condiviso diversi momenti durante il periodo trascorso a Siena, Piero rivendicherà la proprietà dell’oggetto e ne chiederà la restituzione.

Le anticipazioni non rivelano ancora chi ne sia il legittimo proprietario, ma secondo alcune indiscrezioni, anche Alberto Palladini interverrà nella vicenda, deciso a risolvere la questione a modo suo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Samuel e Micaela sono tornati insieme

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Samuel e Micaela hanno trascorso una notte di passione. La mattina successiva, la gemella Cirillo ha confessato al suo ex fidanzato di essere ancora innamorata di lui e così la coppia è tornata ufficialmente insieme. Il cuoco del Caffè Vulcano, però, ha dovuto affrontare la sua fidanzata ufficiale, Gabriela, per raccontarle l’accaduto, ma è rimasto sorpreso quando lei gli ha rivelato di averlo tradito a sua volta.

Parallelamente, Damiano ha lasciato Viola, ha perso il concorso per avanzare di grado e ha deciso di abbandonare la polizia. Tuttavia, Eduardo, informato da Rosa delle intenzioni di Renda, è riuscito a fargli cambiare idea, convincendolo a non presentare le dimissioni. Infine, Pino non ha preso bene il ritorno di Eduardo a casa di Rosa e ha manifestato un certo disagio nei confronti del fratellastro della sua compagna.