Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’imminente partenza di due protagonisti. Nell’episodio in onda lunedì 29 settembre alle 20:50 su Rai 3, Silvia e Michele si prepareranno a partire per la Nuova Zelanda e proporranno a Guido di trasferirsi nel loro appartamento. Nel frattempo, Camillo non sarà disposto a perdonare Jimmy, mentre Piero Baccini giungerà a Napoli per reclamare la restituzione del suo orologio.

Silvia e Michele vanno in Nuova Zelanda

Come già emerso nei precedenti episodi di Un posto al sole, Silvia ha confidato a Manuela di aver organizzato un viaggio in Nuova Zelanda per andare a trovare Anna Boschi e Alessandro Palladini, amici di lunga data.

Con la partenza imminente dei coniugi Saviani, l’appartamento di Silvia a Palazzo Palladini rimarrebbe vuoto per diverso tempo, e per questo motivo Michele e sua moglie proporranno a Guido Del Bue di trasferirsi nella loro casa. Nel frattempo, Giulia e Rosa saranno sorprese da un episodio che coinvolge Gianluca, legato alla vendita sospetta di un orologio.

Piero Baccini arriva a Napoli

Nel frattempo, un colpo di scena movimenterà la trama: Piero Baccini, ormai ex amico di Gianluca, arriverà a Napoli per reclamare la restituzione dell’orologio, che sostiene essere di sua proprietà. Spazio anche alle vicende dei giovani protagonisti di Un posto al sole, con le storie che coinvolgono gli studenti della scuola media dove insegna la professoressa Bruni.

Camillo sarà profondamente turbato dal comportamento di Jimmy, che di recente si è alleato con Matteo per prenderlo in giro attraverso dei meme. Camillo non sarà disposto a perdonare e dichiarerà conclusa l’amicizia con Jimmy, deciso a non avere più alcun rapporto con il suo vecchio amico.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eduardo ha fatto cambiare idea a Damiano

Nelle recenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Renato ha mostrato una vera e propria dipendenza dall’intelligenza artificiale, arrivando a farsi consigliare ogni cosa dall’assistente virtuale. Il signor Poggi ha trascurato i suoi affetti, dimenticandosi del cognato Raffaele, che a sua volta ha sofferto per l’assenza di Renato nella sua vita.

Nel frattempo, Jimmy ha visto il video generato artificialmente da Matteo con protagonista Viola e ha temuto che la professoressa Bruni potesse subirne le conseguenze qualora venisse diffuso. Jimmy si è prima confidato con Manuela e poi ha raccontato tutto al padre. Niko si è quindi recato dalla madre di Matteo, che ha costretto il figlio a cancellare il video. Successivamente, l’avvocato Poggi ha incontrato Viola, rimasta sconvolta nell’apprendere quanto ideato dal suo alunno per vendicarsi. Spazio anche alle vicende di Damiano, che ha perso il concorso per un avanzamento di carriera e ha pensato di dimettersi. Rosa, preoccupata per l’ex compagno, ha confidato le intenzioni di Damiano a Eduardo. Sabbiese ha quindi affrontato Renda, convincendolo a cambiare idea e a mantenere il suo posto nella polizia.