Mariella sorprenderà Guido con Claudia e Rosa si avvicinerà di nuovo a Damiano nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Guido sarà al Vulcano con Claudia in atteggiamenti affettuosi e questo farà crollare Mariella. Nel frattempo, Rosa e Pino sembreranno arrivare al capolinea della loro storia, mentre Damiano si avvicinerà di nuovo alla sua ex. Ci saranno ancora problemi per Gianluca, alle prese con la dipendenza dall'alcol. Per lui, però, arriverà una speranza: Diego e Nunzio proporranno di assumerlo al Vulcano.

La delusione di Mariella e il distacco di Rosa e Pino

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Rosa e Pino saranno sempre più distanti dopo l'arrivo di Eduardo. Il postino non si sentirà a suo agio con suo cognato e le cose con Rosa andranno sempre peggio. Lei, inoltre, non potrà dimenticare il suo passato con Damiano e la coppia sarà ormai al capolinea. Damiano prenderà a cuore la storia di Eduardo e chiederà a Grillo di lasciarlo in pace, ma non sarà facile risolvere questa situazione. La preoccupazione per Eduardo finirà per riavvicinare inevitabilmente Rosa e Damiano. Nel frattempo, Mariella accompagnerà Castrese al Vulcano per consolarlo, ma si imbatterà in una scena che metterà in discussione la sua vita.

La donna sorprenderà Guido in atteggiamenti affettuosi con Claudia. Mariella crederà che il corteggiamento delle ultime settimane non fosse sincero e tornerà a dubitare di lui. Lo sconforto sarà tale che i problemi di Castrese passeranno in secondo piano e Guido non riuscirà a riconquistare la fiducia di Mariella. I guai arriveranno anche per Roberto Ferri che in carcere sarà aggredito da Rosario e la sua salute farà preoccupare Marina.

Seri problemi con l'alcol per Gianluca

Nelle puntate di Un posto al sole dal 6 al 10 ottobre, sarà protagonista anche Gianluca. Il ragazzo dovrà affrontare la sua dipendenza dall'alcol, sempre più preoccupante, e i suoi problemi economici. A questo proposito, Diego proporrà a Nunzio di assumere Gianluca al Vulcano per rimediare all'assenza di Silvia.

Per il ragazzo pensare a un nuovo inizio sarà una boccata d'ossigeno, anche se Alberto non nasconderà che per suo figlio sperava in qualcosa di più. Luca si dimostrerà ancora una volta un ottimo amico per Palladini e lo aiuterà a guardare le cose da un'altra angolazione. Rossella, invece, si renderà conto che tra lei e Riccardo non potrà mai essere un'amicizia.

Le promesse di Guido e i dubbi di Pino

Nelle puntate precedenti, Guido ha dichiarato il suo amore a Mariella che però non si è sentita nelle condizioni di tornare subito con lui. Pur ammettendo i suoi sentimenti, la donna ha spiegato che per lei è difficile tornare a fidarsi di Guido. Lui si è impegnato a corteggiare Mariella per riconquistarla, dimostrando di essere certo di quello che vuole.

Nel frattempo, Eduardo e Clara sono tornati a Napoli per il processo e Rosa li ha ospitati con gioia a casa sua. Pino ha partecipato alla prima cena in cui era presente anche Damiano, ma non si è sentito a suo agio. Il postino ha confidato a Nunzio i suoi pregiudizi sul fratello di Rosa, convinto che chi ha un passato criminale difficilmente possa cambiare vita.