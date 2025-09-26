A un anno e mezzo dal matrimonio fallito tra Rossella e Riccardo, in Un posto al sole si tornerà a parlare di questa vicenda. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 6 al 10 ottobre rivelano che Rossella prenderà una decisione definitiva: troncherà ogni tipo di rapporto con Riccardo.

Rossella e Nunzio verso un futuro insieme

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, l’intesa tra Rossella e Nunzio crescerà gradualmente, fino a diventare un legame forte e intenso. I due appariranno sempre più affiatati e la loro relazione prenderà una direzione solida, capace di coinvolgere ed emozionare chi li segue da tempo.

Mentre la coppia vivrà un periodo positivo, Riccardo si rifugerà nel lavoro e si chiuderà nel proprio mondo, incapace di ritrovare un equilibrio interiore. Sarà proprio questa distanza a creare le condizioni per una decisione che Rossella non potrà più rimandare.

L'addio a Riccardo

Un episodio inaspettato spingerà Rossella a mettere fine a ogni legame con Riccardo, rendendosi conto che l’amicizia tra loro non potrà mai esistere davvero. Non è ancora chiaro se ci sarà un ultimo avvicinamento o un malinteso a scatenare la rottura, ma il risultato sarà lo stesso.

Rossella chiuderà definitivamente ogni legame con Riccardo, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro di Riccardo. Resta da capire se il medico troverà nuove trame nella soap oppure se il suo percorso al San Filippo sarà destinato a interrompersi.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 6 al 10 ottobre: torna Claudia, Gianluca ha un problema con l'alcol

Mariella sarà pronta a concedere a Guido una seconda possibilità e lo accoglierà di nuovo in casa. Ma proprio quando la riconciliazione sembrerà vicina, la donna sorprenderà il marito insieme a Claudia. Sarà da capire se si tratterà di un nuovo tradimento o di un semplice malinteso.

Nelle prossime puntate di Un posto verrà svelato che Gianluca soffre di una forte dipendenza dall’alcol. La condizione delicata del giovane Palladini spingerà Diego a offrirgli un lavoro al Caffè Vulcano. Gli offrirà così una chance di riscatto e allo stesso tempo colmare l’assenza di Silvia. L’iniziativa scatenerà però l’ira di Alberto ma, grazie al saggio intervento di Luca, l’avvocato Palladini deciderà di rispettare la decisione di suo figlio.

Stanca dell'atteggiamento arrogante di Gennaro e Vinicio, Marina deciderà di rompere gli indugi e passare al contrattacco.

Il difficile momento di Eduardo finirà per avvicinare di nuovo Rosa e Damiano, che sceglieranno di unirsi per dargli il loro sostegno. Nel frattempo Pino, sentendosi sempre più escluso da queste dinamiche, capirà che qualcosa non va e inizierà ad allontanarsi da Rosa.