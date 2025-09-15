Nella puntata di stasera di Un posto al sole è stato svelato che Matteo ha realizzato un video deep fake che mostra Viola mentre si spoglia, dicendo di essere pronto a divulgarlo ai suoi compagni di classe. Le anticipazioni degli episodi in onda fino al 26 settembre rivelano che Jimmy proverà a fare la cosa giusta, scatenando però la rabbia del suo amico. Quest’ultimo cercherà di vendicarsi proprio contro Jimmy, mettendo a rischio il suo legame con Camillo.

Un posto al sole: uno studente diffonde un video hot di Viola

Jimmy ha scoperto che Matteo ha creato un video deepfake sorprendentemente realistico in cui l’insegnante Bruni appare mentre balla e si spoglia.

Il ragazzo ha capito che questa situazione potrebbe avere conseguenze molto gravi, soprattutto se quel filmato dovesse circolare in rete. A quel punto sarà costretto a prendere una decisione difficile, consapevole che qualunque scelta avrà un prezzo.

Nelle prossime puntate, Manuela proverà a guidarlo sulla strada giusta e Jimmy tenterà di fare ciò che ritiene corretto, pur sapendo che la scelta avrà un prezzo alto. Le anticipazioni non svelano quale sarà la sua mossa, ma lasciano intendere che prima che accada l’irreparabile Jimmy deciderà di dire tutta la verità.

La vendetta di Matteo

La reazione di Matteo non si farà attendere e la sua voglia di vendetta si sposterà da Viola a Jimmy. Questo attacco avrà conseguenze pesanti e rischierà di mettere in crisi anche il rapporto con Camillo, già fragile e ora più che mai esposto alle tensioni del momento.

Resta da capire se Matteo farà qualcosa contro Jimmy o se cercherà di colpirlo indirettamente attaccando il povero Camillo.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 22 al 26 settembre: Ferri resta in carcere, Agata si risveglia dal coma

Gennaro tornerà a occuparsi degli affari mentre Vinicio cercherà in ogni modo di dimostrare il proprio valore al fratello e ne avrà l’occasione durante una crisi al caseificio. Intanto Ferri resterà in carcere e Marina verrà tenuta lontana dai cantieri da Gagliotti.

Guido, seguendo un suggerimento involontario di Samuel, preparerà una sorpresa per Mariella che la lascerà senza parole.

Silvia desidererebbe che Michele si prendesse una pausa ma il giornalista sarà assorbito dall’anniversario della morte di Giancarlo Siani e per questo organizzerà un’intervista con il fratello del giornalista ucciso dalla camorra.

Agata si risveglierà dal coma e Michele correrà subito da lei per sincerarsi delle sue condizioni.

Intanto Gianluca sarà turbato da un segreto che custodisce con gelosia.

Rosa farà di tutto per minimizzare i segnali della malattia di Luca ma la realtà è che l’uomo sta peggiorando rapidamente.

Eduardo proverà a trovarsi un lavoro ma la gente del quartiere lo accoglierà con diffidenza. Quando comparirà una scritta contro di lui perderà la calma e finirà per inimicarsi Pino e Alberto, contrari alla sua reazione.

Un guasto a Marzia distoglierà Renato dalla sua dipendenza tecnologica e offrirà a Raffaele l’occasione di ricucire l’amicizia con il cognato.