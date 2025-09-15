Sta facendo molto discutere la scelta degli autori di Uomini e donne di escludere Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dal promo della nuova edizione. Come hanno fatto notare diversi fan sui social, nel video diffuso sugli account ufficiali del dating show sono presenti solo ex coppie (fatta eccezione per Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone), a partire da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, che si sarebbero lasciati di recente ma attenderebbero l’ospitata in studio per annunciarlo.

I dettagli che non sfuggono ai fan del programma

Manca una sola settimana all'inizio di Uomini e donne 2025/26, per questo sul web sta circolando il promo che conferma che la prima puntata della nuova edizione andrà in onda lunedì 22 settembre dalle ore 14:45.

Nel video in questione sono stati inseriti i momenti più significativi della passata stagione, ma i fan più attenti hanno notato che la maggior parte dei personaggi che si vedono si sono detti addio durante la pausa estiva.

"Praticamente nel promo hanno messo tutte coppie che si sono lasciate (eccetto Asmaa e Cristiano), e questa cosa fa molto ridere", ha sottolineato un'utente di X attirando l'attenzione di molti.

nel promo di ued hanno inserito tutte coppie che si sono lasciate (eccetto asma e cristiano) questa cosa mi fa molto ridere pic.twitter.com/MvxCnCkKzl — valeria (@cmqvals) September 15, 2025

L'esclusione di Martina e Ciro

Gianmarco e Cristina, Giuseppe e Rosanna, Guido e Gloria, Gemma e Arcangelo: sono queste le ex coppie presenti nel promo di Uomini e donne che tanto sta facendo discutere.

"Ridicoli, e Martina e Ciro? Perché hanno scelto questi che si sono mollati e non chi si ama davvero?", "Gianmarco e Cristina sono finti, e se ne stanno accorgendo tutti", "Annunceranno la rottura in studio, mi gioco tutto", "Avete messo tutti tranne che si ama davvero e sta costruendo qualcosa di vero, ossia Martina e Ciro", "Manca l'unica coppia vera", "Ma perché continuate a proporre coppie in crisi quando c'è chi si vuole bene veramente?", Gianmarco e Cristina sarebbero un esempio di coppia? Che ridere", "La coppia più bella non c'è", si legge su X e su Instagram a una settimana dalla messa in onda della prima puntata della nuova stagione.

Due registrazioni in arrivo

Lunedì 15 e martedì 16 settembre si registreranno nuove puntate di Uomini e donne, e tra i fan c'è chi è convinto che Gianmarco e Cristina saranno in studio per annunciare la fine della loro storia d'amore.

Da settimane si vocifera che i due si sarebbero lasciati, ma per ora ha parlato solamente Enzakkione (amico dell'ex tronista) con vaghi tentativi di rassicurare i sostenitori della coppia.

Un dato di fatto è che Steri e Ferrara non si fanno vedere insieme da tempo, che si ignorano sui social e che diversi esperti di gossip, come Amedeo Venza e Deianira Marzano, danno per certa la loro rottura.