Tra poche settimane comincerà la messa in onda delle puntate dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne, ma i fan sanno già cosa vedranno grazie alle anticipazioni che sono trapelate al termine delle registrazioni che si sono svolte tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Tra gli spettatori c'è chi si chiede se c'è la possibilità di rivedere Riccardo Guarnieri e Ida Platano in studio, e sulla pagina Instagram di Opinionista social si legge che soltanto la dama potrebbe decidere di riaccomodarsi nel parterre Over nel corso della nuova stagione.

L'assenza nelle prime registrazioni

Lo scorso 26 agosto sono trapelati i nomi dei componenti del parterre Over 2025/26, soprattutto quelli di chi è stato riconfermato dopo la pausa estiva.

Tra le dame e i cavalieri della nuova edizione di Uomini e donne, non figurano due ex fidanzati che hanno fatto la storia del programma e che mancano dallo studio da un po' di tempo: Ida e Riccardo non hanno partecipato alle prime registrazioni della stagione né come ospiti né come protagonisti in cerca dell'anima gemella.

Tra i fan più affezionati, però, c'è ancora chi spera di rivedere Platano e Guarnieri agli Elios, magari solo per poche puntate o per sapere come va la loro vita da quando hanno deciso di lasciare il cast.

"Riccardo non torna, Ida forse", si legge tra le storie della pagina Instagram di Opinionista social a poco più di due settimane dal debutto di U&D su Canale 5.

La situazione sentimentale dei due ex fidanzati

Stando a quello che si vocifera sul web da un po' di tempo, Riccardo dovrebbe essere impegnato.

Durante l'estate, infatti, il cavaliere di Uomini e donne ha postato più di una foto con Gabriella, la ragazza con la quale farebbe coppia da quando ha lasciato il programma più di un anno e mezzo fa.

Per quanto riguarda Ida, invece, si sa che è ancora single perché l'ha rivelato lei stessa sui social e nelle interviste che ha rilasciato di recente.

Nonostante non abbia trovato l'amore lontano dalle telecamere di Canale 5, Platano non sembra intenzionata a riprendere posto nel parterre che ha occupato per anni prima di accomodarsi sul trono.

Scintille tra Tina e Mario Adinolfi

In questi giorni, però, sul web si sta parlando di Uomini e donne anche per un altro motivo: il botta e risposta che c'è stato a distanza tra Mario Adinolfi e Tina Cipollari.

In un'intervista l'ex naufrago dell'Isola dei famosi ha detto che gli piacerebbe fare l'opinionista del dating-show, e la vamp si è esposta scrivendo questo commento sui social: "No grazie, siamo al completo".

L'uomo non si è lasciato sfuggire la possibilità di replicare alla frecciatina di Tina, infatti ha dichiarato: "Non è intelligente far vedere che si teme il cambiamento. Prima o poi le posizioni cadono per tutti".