L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per finire: lunedì 22 settembre inizierà la messa in onda dell'edizione 2025/26, ovvero quella delle puntate che sono state registrate alla fine di agosto. In queste ore, però, sul web stanno circolando le prime foto ufficiali dei tronisti della prima parte della stagione: loro sono Flavio Ubirti, single di Temptation Island, e Cristiana Anania, speaker radiofonica di origini siciliane.

Si parte con l'ingresso dei tronisti in studio

L'edizione 2025/26 di Uomini e donne debutterà su Canale 5 il 22 settembre, giorno in cui è anche prevista una nuova registrazione.

Lunedì prossimo, dunque, i telespettatori assisteranno alla puntata che ha dato il via alla nuova stagione e che risale al 26 agosto scorso.

Le anticipazioni del web, dunque, svelano che al debutto ci sarà presentazione del parterre Over e soprattutto quella dei due tronisti del cast.

L'ex tentatore Flavio e la 22enne Cristiana esordiranno sulla poltrona rossa, faranno la conoscenza dei loro corteggiatori e inizieranno a prendere confidenza con lo studio e con gli opinionisti.

Sui social, inoltre, stanno già circolando le prime foto ufficiali dei tronisti della prima parte della stagione, al momento gli unici che stanno cercando l'amore nel dating-show dopo la prematura "cacciata" di Rosario.

Le prime immagini della nuova stagione di #UominieDonne, al via lunedì prossimo alle 14:45 su Canale 5#AscoltiTv pic.twitter.com/RtxnJt15wU — 📺 (@Boomerissima) September 19, 2025

Gemma subito al centro della scena

La puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 22 settembre, però, sarà dedicata anche ad alcuni volti storici del cast, in particolare all'immancabile Gemma.

Da qualche settimana, infatti, si sa che la dama non ha trovato l'anima gemella durante l'estate, quindi la redazione l'ha riconfermata nel parterre per la sedicesima edizione consecutiva.

Una volta rientrata dalle vacanze, Galgani si ritroverà faccia a faccia con Arcangelo per un ultimo chiarimento, e stavolta sarà lei a dire "no" ad un'uscita a cena per seppellire l'ascia di guerra.

I fan ritroveranno nel parterre anche Sabrina, Marina, Cinzia, Alessio, Diego, Gloria, mentre tra le new entry ci sarà l'ex tronista Federico Mastrostefano.

I primi interessi dei protagonisti del trono Classico

Il percorso di Flavio è cominciato da quasi un mese, infatti sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che è accaduto nelle prime esterne che il giovane ha fatto con le sue corteggiatrici.

Nelle registrazioni di inizio stagione, il tronista di Uomini e donne ha dovuto controbattere alle critiche di alcune ragazze che lo considerano un po' moscio, le stesse alle quali proverà a far cambiare idea.

Cristiana, invece, si è concentrata molto su Jakub (single di una vecchia edizione di Temptation Island), ma nonostante le esterne non è ancora sicura che lui è davvero interessato a lei.