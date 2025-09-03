Per questa settimana le registrazioni di Uomini e donne sono finite, ma sul web si sta ancora parlando di alcune delle cose che sono successe in studio nei giorni scorsi. Le anticipazioni delle riprese che si sono svolte il 2 settembre, ad esempio, svelano che Flavio Ubirti si è risentito quando una ragazza lo ha definito "moscio": i due hanno bisticciato un po', lui l'ha invitata ad andarsene se non è interessata, ma alla fine ha scelto di rimanere. Nelle ultime puntate, inoltre, non è stato presentato un nuovo tronista nonostante agli Elios ci sia una terza poltrona rossa.

Flavio indispettito da una pretendente

L'1 e il 2 settembre si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, e le anticipazioni del web svelano che i tronisti hanno cominciato ad approfondire la conoscenza con alcuni loro corteggiatori.

Martedì scorso, ad esempio, Flavio ha commentato l'esterna che ha fatto con Denise, ma poco dopo ha dovuto far fronte alla pungente critica di un'altra delle sue pretendenti.

Una ragazza (non è trapelato il suo nome) ha preso la parola e ha detto che secondo lei il tronista sarebbe moscio.

Quest'attacco non è piaciuto a Ubirti che, indispettito, ha invitato la giovane ad andare via se pensa davvero questo di lui.

Dopo un vivace botta e risposta, però, la corteggiatrice ha deciso di rimanere in studio.

la tl se andasse a corteggiare (devo vedere bene la scena perché purtroppo queste cose attirano la mia attenzione,,,,,,,) pic.twitter.com/yfsuAJ50eb — Paola. (@Iperborea_) September 2, 2025

Il parere degli utenti di X

Le anticipazioni sul battibecco tra Flavio e una delle sue corteggiatrici, hanno un po' incuriosito i fan di Uomini e donne.

"Su X lo considerano tutti moscio", "Pure chi lo corteggia pensa che è moscio", "Queste cose attirano la mia attenzione, voglio vedere bene questa scena", "Ma perché rimane se pensa questo?", "La ragazza ha cambiato idea in pochi minuti o è lì per le telecamere?", si legge sui social da quando sono trapelati gli spoiler delle ultime registrazioni.

Fan in attesa del terzo tronista

Da lunedì scorso sul web circola la notizia che negli studi di Uomini e donne è stato aggiunto un terzo trono, quello che dovrebbe spettare ad un nuovo protagonista del cast.

Né l'1 né il 2 settembre, però, questa poltrona rossa è stata occupata, quindi i fan stanno ancora aspettando di scoprire chi si accomoderà affianco a Flavio e a Cristiana.

Voci sempre più insistenti sostengono che il terzo tronista di questa edizione potrebbe essere qualcuno che ha partecipato a Temptation Island pochi mesi fa, ma la redazione starebbe rinviando la sua presentazione nell'attesa che venga registrato lo speciale del reality che dovrebbe essere trasmesso a breve su Canale 5.

Dopo aver aggiornato il pubblico su quello che è successo tra le coppie dell'ultima stagione, uno o più protagonisti potrebbero entrare nel cast di U&D.