Martedì 16 settembre si è registrata una puntata di Uomini e donne che i fan potranno vedere su Canale 5 tra qualche settimana, ma della quale sono già disponibili le anticipazioni. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha svelato che Gemma Galgani non ha trattenuto le lacrime pensando alla fine della sua conoscenza con Mario Lenti, e Tina Cipollari l'ha consolata a suo modo portandole i fazzolettini. Anche Rosanna Siino ha pianto vedendo Federico Mastrostefano sempre più vicino ad Agnese De Pasquale.

La reazione alla fine della conoscenza con Mario

L'anticipazione più spiazzante che è trapelata sulla registrazione di Uomini e donne del 16 settembre, è sicuramente quella della "cacciata" di Rosario dal programma dopo che Lucia ha raccontato che sono stati insieme fino a pochi giorni prima che lui debuttasse come tronista.

In studio, però, sono accadute molte altre cose e Gemma è stata ancora una volta protagonista di un momento sia drammatico che divertente.

La dama è stata interpellata sul suo stato d'animo a 24 ore di distanza dalla fine della conoscenza con Mario, e nel rispondere non è riuscita a trattenere le lacrime.

Vedendo Galgani in difficoltà, Tina è andata dietro le quinte e ha preso alcuni fazzolettini che poi ha dato alla 75enne sia per consolarla che per prenderla bonariamente in giro.

Le due storiche "rivali" del dating-show, dunque, hanno regalato l'ennesimo siparietto che sicuramente strapperà sorrisi ai telespettatori quando andrà in onda.

Novità per Alessio e per Guido

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 16 settembre, però, si è parlato anche di altri componenti del parterre Over.

Alessio ha incontrato due signore che avrebbero voluto corteggiarlo, ma lui ha deciso di non tenerle perché non è rimasto colpito a primo impatto.

Guido, invece, ha ritrovato il sorriso frequentando Federica: tra l'ex di Gloria e la nuova dama del cast, infatti, sembra esserci già una bella intesa.

Procede a gonfie vele anche la conoscenza tra Federico e Agnese, e Rosanna ha pianto quando ha sentito che il cavaliere non intende uscire con nessun'altra donna in questo momento.

Sorprese da alcune coppie di Temptation Island

Gran parte della registrazione del 16 settembre, però, è stata dedicata ad alcuni protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Rosario è stato costretto a lasciare il trono di Uomini e donne dopo che Lucia ha raccontato a tutti che sono stati insieme fino a pochi giorni prima, informazioni che lui non aveva riportato alla redazione.

Sarah, invece, si è confrontata con Valerio in studio e ha scoperto che lui ha deciso di stare solo con Ary: la giovane ha reagito bene alla notizia sulla nuova coppia, anche se ci ha tenuto a precisare che lui era stato con lei meno di una settimana fa.