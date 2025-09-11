Si sono concluse da poco le riprese di una nuova puntata di Uomini e donne, e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è accaduto in studio. Gemma Palagi, ad esempio, su Instagram ha svelato che Gloria Nicoletti non ha trattenuto le lacrime dopo un ballo con Francesco; Agnese De Pasquale, invece, ha detto che sta iniziando a stancarsi dell'indecisione di Federico Mastrostefano. Alla registrazione dell'11 settembre non hanno partecipato né ospiti né nuovi tronisti.

La reazione di Gloria che spiazza

Sono successe molte cose nel corso della registrazione di Uomini e donne dell'11 settembre: gli spoiler del web, infatti, svelano che Gloria ha pianto dopo aver fatto un ballo con Francesco, il cavaliere che sta frequentando in questo periodo.

Maria De Filippi, però, non ha approfondito l'argomento, quindi si è saputo solo che la dama non ha trattenuto le lacrime per qualcosa che le è stato detto dal suo corteggiatore e che non le è piaciuto affatto.

Al centro dello studio, poi, si sono accomodati Federico e le tre signore con cui sta uscendo a cena: Mastrostefano ha ammesso di avere una piccola preferenza per Rosanna, mentre Agnese non ha nascosto il fatto che si sta stancando dell'indecisione dell'uomo.

A questa puntata, inoltre, non ha partecipato nessun ospite.

Le perplessità delle corteggiatrici su Flavio

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta l'11 settembre, informano fan e curiosi del fatto che non è stato presentato nessun nuovo tronista.

In studio, infatti, si è parlato solo di Cristiana e di Flavio, entrambi alle prese con i primi dubbi sulle persone che stanno portando in esterna.

L'ex tentatore, in particolare, ha deciso di confrontarsi con la corteggiatrice che la volta precedente l'aveva definito "moscio", e l'ha un po' provocata portandole un cuscino e il caffè al loro primo appuntamento. La giovane, però, non si è smossa dalla propria posizione, e questo le ha attirato addosso le critiche delle altre pretendenti di Ubirti.

Attesa per l'annuncio del terzo tronista

Molti fan di Uomini e donne si aspettavano qualcosa in più dalle anticipazioni delle riprese dell'11 settembre, in particolare sul fronte giovani.

Da più di una settimana, infatti, sul web si dice che sarebbe imminente la presentazione di un nuovo tronista, il terzo della prima parte della stagione.

Per il momento, però, non ci sono novità a riguardo: Maria De Filippi e la redazione sembrano volersi concentrare esclusivamente su Flavio e su Cristiana, ovvero sui due ragazzi che hanno scelto durante la pausa estiva tra i tanti che si sono proposti per ricoprire il ruolo di tronista.