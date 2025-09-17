In queste ore sono trapelate nuove anticipazioni su quello che è accaduto nel corso della registrazione di Uomini e donne del 16 settembre. Su Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che l'attrice Laura Chiatti era tra il pubblico e ha seguito tutta la puntata con molta attenzione. Barbara De Santi, invece, si è accordata con Federico Mastrostefano per una cena e la reazione di Agnese De Pasquale potrebbe essere tutt'altro che pacata.

Una guest star agli Elios

La registrazione di Uomini e donne del 16 settembre è stata una di quelle che faranno discutere di più quando andrà in onda, anche perché in studio è successo di tutto.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Rosario ha abbandonato il trono dopo che si è saputo che è stato con la ex Lucia fino a pochi giorni prima, Gemma ha pianto e Tina l'ha consolata portandole i fazzoletti, Valerio e Ary di Temptation Island hanno annunciato il loro fidanzamento e Sarah l'ha presa abbastanza bene.

A seguire tutto questo da molto vicino c'era un'attrice amatissima dai telespettatori: Laura Chiatti era nel pubblico che martedì scorso ha assistito ai colpi di scena sopra elencati nel momento in cui sono accaduti, come se fosse in prima fila.

Barbara si inserisce tra Federico e Agnese

Un altro spoiler che è trapelato il giorno successivo all'ultima registrazione di Uomini e donne, è quello su una nuova conoscenza che potrebbe creare malumori nel parterre femminile.

A 24 ore di distanza dal suo ritorno, Barbara si è accordata con Federico per una cena che avrebbero fatto quella sera stessa (quindi il 16 settembre), e in molti si chiedono già come reagirà Agnese quando saprà i dettagli di questo appuntamento.

Nella puntata precedente, infatti, Mastrostefano aveva deciso di dare l'esclusiva a De Pasquale (ovvero uscire solo con lei), ma il giorno seguente ha cambiato idea e ha detto "sì" ad un incontro con De Santi lontano dalle telecamere.

L'attacco di Luca Panont a Barbara

Sempre il 16 settembre, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione piuttosto spiazzante da parte dell'ex cavaliere Luca Panont.

Dopo aver saputo del ritorno di Barbara nel cast di Uomini e donne, l'ex protagonista del trono Over ha raccontato: "Lei usciva con il marito di Isabella mentre erano sposati, me lo confessò.

Si vedevano a Verona quando la moglie era a Dubai, uscivano a cena e si sono frequentati".

Sono parole molto forti quelle che Luca ha usato per andare contro Barbara, dichiarazioni che per ora non sono supportate da prove e per questo vanno prese con le pinze almeno finché non trapeleranno ulteriori informazioni o finché la dama non deciderà di dare la sua versione.