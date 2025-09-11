Giovedì 11 settembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, l'unica in programma questa settimana. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso gran parte delle anticipazioni su quanto accaduto agli Elios, a partire dagli sviluppi nella conoscenza tra Gemma Galgani e Mario Lenti: i due continuano a frequentarsi, ma lui sta uscendo anche con Magda e Tina Cipollari ne ha approfittato per punzecchiare la dama di Torino. Federico Mastrostefano, invece, è indeciso tra tre dame: Agnese De Pasquale, Rosanna Siino e la new entry Veronica.

Mario tra due fuochi

Mancano meno di due settimane al ritorno di Uomini e donne su Canale 5 (la prima puntata andrà in onda il 22 settembre), ma le registrazioni sono già iniziate e proseguono senza sosta.

In queste ore si sono svolte le riprese di un appuntamento in cui si è parlato sia di alcuni protagonisti del trono Over che dei giovani tronisti.

Le anticipazioni svelano che Mario non ha ancora preso una decisione tra le due dame che sta frequentando in questo periodo: in settimana il cavaliere è andato a pranzo con Gemma e a cena con Magda.

Tina non ha perso l'occasione per punzecchiare Galgani sul fatto che, per l'ennesima volta, si sta contendendo un uomo con una "collega" di parterre.

Federico, invece, sta approfondendo la conoscenza con Rosanna, con Agnese e con una nuova signora del cast, Veronica.

Conoscenze e screzi tra i senior del cast

L'edizione 2025/26 di Uomini e donne è cominciata da poco, ma i protagonisti del parterre hanno già regalato parecchi spunti di discussione.

Nel corso delle puntate che sono state registrate finora, non sono mancati i confronti (come quello tra Gloria e Guido dopo la rottura), i colpi di fulmine (come quello di Gemma per Mario, il padre dell'ex dama Claudia Lenti) e i momenti di tensione.

A partire dal 22 settembre, i telespettatori assisteranno a una lite tra Tina e un cavaliere che la chiamerà "panzerottina", alla prima "dichiarazione d'amore" stagionale di Galgani e allo scontro tra quest'ultima e la signora Magda.

I tronisti tra esterne e dubbi

Nelle puntate che sono state registrate dal 26 agosto a oggi, è stato dato molto spazio anche ai tronisti della prima parte della nuova stagione di Uomini e donne.

Il percorso di Flavio, per esempio, è iniziato in salita: la scorsa settimana, ha dovuto fare i conti con una corteggiatrice che l'ha definito "moscio" davanti a tutti. I due hanno battibeccato un po', ma alla fine la ragazza ha deciso di rimanere per capire se ci sono i presupposti per cambiare idea.

L'avventura di Cristiana, invece, è partita con il piede giusto: ha cominciato a conoscere alcuni suoi pretendenti in esterna e si è trovata bene con la maggior parte di loro.