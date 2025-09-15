Lunedì 15 settembre si è svolta la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana, e Lorenzo Pugnaloni ha già diffuso le anticipazioni di quello che è successo agli Elios. Gemma Galgani ha chiuso la conoscenza con Mario Lenti, mentre su X si legge che in studio c'è stato un confronto tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea dopo la loro rottura. La dama è rimasta nel parterre, mentre il cavaliere è andato via.

Il ritorno di Barbara nel cast

In queste ore c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, e gli spoiler del web informano fan e curiosi del fatto che in studio è accaduto di tutto.

Barbara è tornata agli Elios e ha avuto un confronto con l'ex fidanzato Ruggiero: al termine di un lungo faccia a faccia, la dama si è riaccomodata nel parterre, mentre il cavaliere è andato via.

La frequentazione tra Gemma e Mario è già giunta al capolinea: nella registrazione odierna, infatti, i due hanno deciso di non proseguire nella conoscenza e sarebbe stata proprio Galgani a prendere la decisione finale a distanza di un paio di settimane dal primo incontro davanti alle telecamere.

sono tornate le anticipazioni di uomini e donne by twitter: gemma ha chiuso col signore che stava conoscendo, agnese e federico da tenere d'occhio — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) September 15, 2025

Gemma protagonista dall'inizio della stagione

Anche se Uomini e donne tornerà in onda il 22 settembre, le riprese della nuova edizione sono cominciate da un po' di tempo, quindi i fan sanno già cosa vedranno su Canale 5 a partire dalla prossima settimana.

Nelle prime registrazioni della stagione 2025/26 del dating-show è stato dato molto spazio a Gemma e al suo interesse per il signor Mario, un imprenditore di origini pugliesi che è anche il papà dell'ex dama Claudia.

Contrariamente a quello che è successo gli anni passati, stavolta Galgani è finita al centro delle dinamiche del programma sin dalla puntata d'esordio e continuerà a rimanerci almeno finché ci saranno cavalieri che vorranno conoscerla meglio sia in studio che in esterna.

Federico indeciso, Sabrina in ombra

Tra i componenti del parterre che sono finiti al centro dell'attenzione nelle prime registrazioni di Uomini e donne 2025/26, c'è l'ex tronista Federico.

Sin dalla puntata d'esordio, infatti, Mastrostefano ha mostrato interesse per diverse dame del cast (in particolare Agnese e Rosanna), ma ha fatto fatica a dire con chi di loro vorrebbe approfondire la frequentazione.

La stagione è partita un po' in sordina per Sabrina, che l'anno scorso è stata tra i personaggi più discussi del trono Over con le sue conoscenze altalenanti e senza un lieto fine. L'uscita di scena di Giuseppe (che si è fidanzato con una signora durante le vacanze), sembra aver un po' messo in ombra Zago e il suo desiderio di trovare il principe azzurro.