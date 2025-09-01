Lunedì 1° settembre, il cast di Uomini e donne 2025/26 è tornato in studio per partecipare alla prima delle due registrazioni previste in settimana. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di gran parte di ciò che è accaduto in studio, a partire dalla decisione di Gemma Galgani di eliminare un corteggiatore dopo un’esterna. La dama ha poi approfondito la conoscenza con un altro cavaliere, che ha baciato e per il quale dice di provare un sentimento. Guido Ricci, invece, sostiene di amare ancora Gloria Nicoletti, ma nei giorni scorsi ha chiesto il numero di telefono di Agnese De Pasquale.

Il cambio di rotta di Gemma

La registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 1° settembre ha avuto come protagonisti sia i nuovi tronisti che alcuni componenti del parterre Over.

Gli spoiler trapelati dagli Elios al termine delle riprese svelano che Gemma ha sorpreso tutti eliminando un corteggiatore dopo un’esterna.

In settimana, però, la dama è uscita con un altro cavaliere del parterre e si è trovata talmente bene che in studio ha parlato dei sentimenti che prova nei suoi confronti. Tra i due ci sono stati anche alcuni baci, ma cavaliere, il cui nome non è ancora trapelato, intende frequentare anche altre donne del parterre.

Guido ha ammesso di essere ancora innamorato di Gloria, ma nei giorni scorsi ha chiesto il numero di cellulare di Agnese, che l'ha rifiutato.

Scontri e nuove conoscenze al debutto

Una settimana fa è stato presentato il cast della nuova edizione di Uomini e donne, e non sono mancate le sorprese.

Gemma, Sabrina, Agnese, Marina, Cinzia, Arcangelo, Alessio e Diego sono stati riconfermati, mentre Giuseppe, Mario, e Margherita hanno lasciato il programma.

Secondo le anticipazioni delle prime due registrazioni, Tina ha cominciato la stagione discutendo animatamente con un nuovo corteggiatore di Gemma, il signor Pasquale, che aveva osato apostrofarla "panzerottina".

Dopo aver chiuso la storia con Giuseppe, Rosanna si è subito guardata intorno e ha accettato di conoscere meglio un nuovo cavaliere del parterre, Simone.

Tre settimane al ritorno su Canale 5

Anche se le registrazioni dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne sono cominciate da una settimana, i telespettatori dovranno aspettare il 22 settembre per vederle su Canale 5.

Il programma condotto da Maria De Filippi tornerà in onda il penultimo lunedì del mese in corso e dopo quasi quattro mesi di stop: l'ultima puntata della passata stagione è stata trasmessa il 31 maggio ed era quella dedicata alla scelta di Gianmarco.

Alla fine delle vacanze è stato svelato il cast che farà compagnia al pubblico dall'autunno: due nuovi tronisti (Flavio e Cristiana) e un parterre Over rinnovato solo in parte, quindi composto sia da volti già noti che da new entry.