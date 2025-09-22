Lunedì 22 settembre è iniziata la nuova edizione di Uomini e donne su Canale 5, mentre negli studi Elios si svolgeva la prima delle due registrazioni previste per la settimana. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni su quanto accaduto negli studi Elios: una delle corteggiatrici di Flavio Ubirti è diventata tronista. Sara ha interrotto la conoscenza con l'ex tentatore e si è seduta sulla poltrona rossa.

La terza tronista ufficiale

Continuano le riprese dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne: il 22 settembre il cast si è riunito negli studi Elios per registrare una puntata che i fan potranno vedere tra qualche settimana su Canale 5.

Secondo gli spoiler, Maria De Filippi ha scelto la terza tronista della prima parte della stagione.

Sara, che fino a pochi minuti prima era una corteggiatrice di Flavio, si è seduta sulla poltrona rossa ed è diventata la prima tronista accanto al ragazzo che stava conoscendo in studio e in esterna.

Nelle prossime ore trapeleranno ulteriori dettagli su questo colpo di scena nel trono Classico.

I colpi di scena di inizio stagione

Anche se le registrazioni di Uomini e donne sono cominciate da poche settimane, in studio è già accaduto di tutto.

Le puntate che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 nei prossimi giorni regaleranno diversi colpi di scena: Gemma si avvicinerà a Mario, ma poi chiuderà la conoscenza tra le lacrime, Flavio sarà criticato da alcune corteggiatrici, che lo definiranno "moscio", Valerio e Ary di Temptation Island annunceranno il loro fidanzamento, e Rosario abbandonerà il trono lo stesso giorno in cui sarebbe dovuto iniziare il suo percorso.

Saranno alcune rivelazioni di Lucia a mettere fine all'avventura di Guglielmi in tempi record: la ragazza racconterà che lei e l'ex fidanzato sarebbero stati in intimità dopo che lui ha accettato il ruolo di tronista, e questo spingerà Maria De Filippi a chiedere al giovane di lasciare il cast del dating show.

Gli addii dell'ultimo periodo

Nel cast dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne ci sono anche dame e cavalieri che pochi mesi fa avevano trovato l'amore, e per questo avevano lasciato il parterre.

Gloria e Guido, per esempio, si sono detti addio a luglio e hanno accettato di rimettersi in gioco già dall'inizio della nuova stagione; Barbara, invece, è riapparsa agli Elios una settimana fa (puntata registrata, ma ancora non trasmessa su Canale 5) e ha confermato che non intende dare un'altra possibilità a Ruggiero.

In questi giorni sul web si è parlato molto anche di Gianmarco e di Cristina, che hanno ufficializzato la fine della loro storia sui social dopo un lungo periodo di gelo e di voci che li volevano in profonda crisi.