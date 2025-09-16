Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 16 settembre, è accaduto di tutto: le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni, infatti, svelano che in studio ci sono stati diversi colpi di scena. Sarah di Temptation Island era agli Elios e ha reagito serenamente alla notizia che Valerio ha scelto Ary. Cristiana, invece, non si fida di Jakub e ha polemizzato con lui a lungo.

Sarah ospite

Si è conclusa poco fa la seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne che era in programma questa settimana, e gli spoiler che stanno circolando sul web sono tanti e riguardano sia il trono Classico che l'Over.

Nel corso delle riprese del 16 settembre, dunque, c'è stato un confronto tra Sarah, Valerio e Ary: i tre hanno parlato a lungo di quello che è accaduto durante e dopo Temptation Island, poi la giovane Esposito ha scoperto che il suo ex fidanzato ha scelto di fare coppia con la tentatrice e ha reagito abbastanza bene nonostante lui fosse stato con lei fino a cinque giorni fa.

Cristiana ha invece ribadito che non si fida al cento per cento di Jakub, e il motivo principale sono le storie che pubblica su Instagram durante la settimana.

Flavio, infine, è uscito in esterna con Nicole, una nuova corteggiatrice.

La 'cacciata' di Rosario e l'annuncio di Valerio e Ary

Le prime anticipazioni che sono trapelate dagli studi di Uomini e donne il 16 settembre, sono quelle sullo spazio che è stato dedicato ad alcune coppie di Temptation Island.

Lucia è entrata agli Elios e ha parlato dettagliatamente del riavvicinamento che ha avuto con Rosario nei giorni precedenti, anche dopo che lui ha accettato di diventare tronista.

Si dice che alla ragazza sarebbe stato proposto di corteggiare l'ex fidanzato, ma che lui si sarebbe opposto scatenando la sua ira.

Dopo aver ascoltato la versione di Lucia, Maria De Filippi ha chiesto a Rosario di lasciare il trono sul quale si era accomodato da pochi minuti: si è conclusa così la breve esperienza del giovane imprenditore nel dating-show.

Alla registrazione di questo martedì hanno partecipato anche Valerio e Ary, che hanno annunciato a tutti di essere tornati insieme.

Le nuove puntate in onda dal 22 settembre

Manca meno di una settimana al ritorno di Uomini e donne su Canale 5: la messa in onda dell'edizione 2025/26 inizierà lunedì 22 settembre con le puntate che sono state registrate alla fine di agosto.

La stagione partirà con la presentazione dei nuovi tronisti Flavio e Cristiana, ma anche con le prime conoscenze di Gemma Galgani con i cavalieri che mostreranno un interesse nei suoi confronti.

Gloria, Cinzia e Barbara, infine, riprenderanno posto nel parterre dopo aver chiuso le relazioni che avevano rispettivamente con Guido, Antonio e Ruggiero.