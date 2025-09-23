Le registrazioni di Uomini e donne proseguono e il 23 settembre il cast si è ritrovato in studio per un appuntamento che i telespettatori vedranno presto su Canale 5. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Magda e Sebastiano Mignosa hanno raccontato della loro intimità, mentre Mario Lenti si è risentito perché vorrebbe che la dama prendesse una posizione. Ospiti della puntata Alessandro Rausa e la compagna Maria Teresa, presenti per festeggiare il 95º compleanno di lui.

Un gradito ritorno in studio

Sono terminate da poco le riprese di una nuova puntata di Uomini e donne, ma sul web stanno già circolando le anticipazioni.

Magda è stata messa alle strette da Mario: quando ha saputo che ha avuto un rapporto con Sebastiano, Mario le ha chiesto di scegliere con chi approfondire la conoscenza, ma lei non se l'è sentita.

Agli Elios sono tornati Alessandro e Maria Teresa, una coppia che si è formata l'anno scorso, e lui ha festeggiato i suoi 95 anni con tutti i presenti.

Le decisioni di Federico e Mario

Questa settimana ci sono state due registrazioni di Uomini e donne, e tra i protagonisti delle puntate ci sono due nuovi cavalieri.

Gli spoiler trapelati dagli studi Elios in questi giorni svelano che Mario è tornato al centro dell'attenzione per un'esterna che ha fatto con Gemma dopo aver chiuso la loro conoscenza. Tra i due, però, non c'è stato nessun riavvicinamento perché l'uomo ha dichiarato che è uscito con Galgani solo in amicizia: non ha intenzione di frequentarla.

Federico, invece, ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti scegliendo di portare avanti solo il rapporto con Agnese: l'altra sera, però, il cavaliere si è presentato dalla dama un po' alticcio (aveva fatto una cena con Francesca) e lei l'ha mandato via visibilmente contrariata.

Una grande chance per Sara

Per tutta l'estate i fan di Uomini e donne hanno fatto ipotesi su chi sarebbero stati i tronisti della nuova edizione, ma solo su uno ci hanno azzeccato.

Che Flavio si sarebbe accomodato sulla poltrona rossa si vociferava sin dalla sua prima apparizione a Temptation Island, quindi quasi nessuno si è sorpreso quando è stato ufficializzato nel cast del dating show.

A sorprendere il pubblico, invece, sono state le scelte che la redazione ha fatto sulle ragazze da mettere sul trono: Cristiana è alla sua prima esperienza in televisione (poco conosciuta fino a pochi giorni fa), Sara è stata "promossa" da corteggiatrice a tronista nella registrazione del 22 settembre.

Maria De Filippi ha scelto la giovane pretendente di Flavio per sostituire Rosario, che è stato costretto a lasciare il programma dopo che Lucia ha raccontato che sono stati in intimità nonostante lui sapesse già che sarebbe stato un tronista.