Il cast dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne non è ancora al completo, o almeno questo è quello che sostiene Lorenzo Pugnaloni sui suoi canali social. Stando a quello che ha svelato l'esperto di gossip il 13 settembre, la redazione avrebbe scelto il terzo tronista della stagione che debutterà su Canale 5 tra una decina di giorni: si tratterebbe di Rosario Guglielmi, uno dei personaggi più amati di Temptation Island di quest'anno.

Lo spoiler sul futuro di Rosario

Da più di una settimana i fan di Uomini e donne sono in attesa di scoprire l'identità del terzo tronista del cast, colui/lei che affiancherà Flavio e Cristiana nella prima parte della stagione 2025/26.

Il pubblico che ha partecipato alle ultime registrazioni, infatti, ha raccontato che in studio c'era una poltrona rossa in più che è rimasta vuota, come se la redazione avesse voluto anticipare l'imminente arrivo di un nuovo protagonista.

Oggi, 13 settembre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato il nome di chi si dovrebbe accomodare sul trono in una delle prossime puntate: si tratterebbe di Rosario, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island insieme all'ex fidanzata Lucia.

L'esperto di gossip dà per certo l'ingresso di Guglielmi nel cast del dating-show, ma per l'ufficialità probabilmente occorrerà aspettare le riprese che si svolgeranno lunedì 15 e martedì 16 settembre.

La gioia dei fan

Da quando Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che Rosario sarà uno dei tronisti della nuova edizione di Uomini e donne, sui social c'è chi ha esultato perché pensa che il giovane si meriterebbe quest'opportunità dopo la rottura con Lucia.

"Quindi Rosario sarà uno dei tronisti, molto bene", "Boom", "Rosario tronista? Sto urlando", "Grazie Maria De Filippi", "Chissà che persona diventerò guardandolo tutti i giorni in televisione", "Io sto già mandando la candidatura per corteggiarlo", "Io ho manifestato troppo per questa cosa", "Ha funzionato chiederlo per tutta l'estate", si legge su X in queste ore.

Il viaggio nei sentimenti con Lucia

Rosario ha partecipato all'edizione di Temptation Island che è andata in onda quest'estate, quella che ha fatto registrare ottimi ascolti e che risulta essere la più vista di sempre.

Il ragazzo ha affrontato un viaggio nei sentimenti piuttosto tortuoso, fatto di lacrime e rabbia per i ripetuti avvicinamenti della compagna Lucia al single Andrea.

Al termine del falò di confronto definitivo, però, i due avevano deciso di tornare a casa insieme, ma l'idillio è durato poco.

Quando c'è stata l'intervista con Filippo Bisciglia un mese dopo la fine del programma, Rosario ha scoperto che la fidanzata aveva visto il tentatore a sua insaputa e ha reagito malissimo. Stando a quello che si è vociferato nelle ultime settimane, tra i due non ci sarebbe stato nessun ritorno di fiamma e lui si starebbe preparando a debuttare come tronista di Uomini e donne.