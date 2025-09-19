A pochi giorni dal ritorno di Uomini e donne su Canale 5, sul web si parla di chi non è nel parterre dell'edizione 2025/26. In un'intervista che ha rilasciato per il format Casa Lollo, ad esempio, Luana Nicchiniello ha detto che per ora non è stata contattata dalla redazione ma lei tornerebbe volentieri in studio per conoscere meglio Federico Mastrostefano. Discorso diverso va fatto per Ernesto Russo, che manca dagli Elios da tempo sia per motivi di salute che perché ha trovato l'amore lontano dalle telecamere.

Luana lancia l'amo alla redazione

Sono diversi i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne che non sono stati riconfermati nel cast di quella che debutterà il 22 settembre su Canale 5, e tra questi c'è Luana.

La dama ha partecipato alla passata stagione ed è stata spesso al centro dell'attenzione per le sue frequentazioni altalenanti, ma a fine agosto non è stata contattata dalla redazione per registrare le nuove puntate.

Attualmente, dunque, Nicchiniello è fuori dal parterre Over e sta seguendo quello che accade agli Elios leggendo le anticipazioni che trapelano dalle registrazioni settimanali.

Luana, però, ha già detto che accetterebbe subito di tornare nel programma perché è ancora single e soprattutto perché pensa che Federico potrebbe fare al caso suo: la donna, infatti, ha dichiarato che conoscerebbe Mastrostefano qualora gli autori del dating-show gliene dessero la possibilità.

La presa di posizione di Ernesto

Nel cast di Uomini e donne 2025/26 non c'è Ernesto, che per più di un'edizione è stato tra i protagonisti assoluti del trono Over.

Il cavaliere ha lasciato il parterre un anno fa circa, e in una recente intervista ha escluso un suo ritorno in studio.

Russo, infatti, è felicemente fidanzato da mesi e non ha nessuna intenzione di rimettersi in gioco nel programma che ricorda come un'esperienza bellissima e divertente.

Un'altra possibilità per Barbara, Gloria e Cinzia

Se Luana ed Ernesto sono fuori dal parterre per scelta loro o di terzi, c'è chi ci è rientrato nel corso delle registrazioni di inizio stagione.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web in queste settimane, infatti, svelano che a Uomini e donne sono tornate tre dame che nella passata edizione avevano trovato l'amore in studio.

Dopo aver chiuso le loro ultime relazioni, Barbara, Gloria e Cinzia si sono riaccomodate nel parterre e hanno ricominciato a cercare la persona che potrebbe farle innamorare.

De Santi ha detto addio a Ruggiero e ha accettato l'invito a cena di Federico, mentre Nicoletti ha escluso un riavvicinamento con Guido e ha iniziato a conoscere meglio Francesco, un nuovo signore del cast.