Lunedì 22 settembre andrà in onda il secondo e ultimo speciale di Temptation Island di questa stagione, ma sul web non si parla d'altro che di quello che è accaduto negli studi di Uomini e donne un paio di giorni fa. Nel corso della registrazione di martedì scorso, Valerio e Ary hanno annunciato il loro fidanzamento: tutto questo è avvenuto davanti a Sarah, che a sorpresa non ha fatto scenate e anzi è sembrata piuttosto serena.

L'ennesimo colpo di scena dopo Temptation

Lunedì scorso Valerio ha salutato Filippo Bisciglia dicendogli che sentiva il bisogno di stare un po' da solo, ma alcuni giorni dopo le cose sono decisamente cambiate.

Come riportano le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 16 settembre, il protagonista di Temptation Island ha regalato l'ennesimo colpo di scena al pubblico annunciando il suo fidanzamento con Ary.

Dopo un'estate di dubbi, tira e molla, ripensamenti e dichiarazioni d'interesse, il giovane chef di Roma ha preso una decisione e ha deciso di comunicarla durante l'ospitata nel dating-show.

I due ragazzi sono entrati in studio mano nella mano e poi hanno avuto un confronto con Sarah, che si dice avrebbe scoperto della nascita della coppia solo in quel momento.

Sarah lascia andare Valerio

Una delle anticipazioni più spiazzanti che sono trapelate dagli studi di Uomini e donne il 16 settembre scorso, è quella sulla reazione che ha avuto Sarah quando ha saputo che Valerio si è fidanzato con Ary.

Molti fan si aspettavano che la giovane accusasse l'ex fidanzato di averla presa in giro o di essere stato falso, invece lei ha sorpreso tutti mostrandosi abbastanza serena e rilassata.

Chi ha assistito alla registrazione del dating-show alla quale hanno partecipato i tre protagonisti di Temptation Island 2025, ha raccontato che Sarah ha preso bene la notizia della scelta di Valerio di fare coppia con Ary, come se ormai avesse rinunciato alla possibilità di tornare con lui dopo un'estate di tira e molla.

I fan chiedono il trono per Sarah

Da quando si è saputo che Valerio sta insieme ad Ary e che Rosario ha abbandonato il trono ancora prima di iniziare il percorso (per alcune rivelazioni di Lucia sull'intimità che avrebbero avuto fino a pochi giorni fa), molti fan di Uomini e donne si sono esposti per chiedere una seconda possibilità per Sarah.

"Quindi Sarah o Lucia sul trono? Io vorrei entrambe", "Adesso basta, dateci Sarah tronista", "Lei sarebbe perfetta, pensateci", si legge su X in questo periodo.

In realtà, non si sa ancora se la redazione sostituirà Rosario o se sceglierà di rimanere solo con Flavio e con Cristiana fino alla fine della prima parte della stagione.