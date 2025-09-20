Sono trascorsi alcuni mesi da quando Barbara De Santi aveva raccontato ai suoi follower del grave incidente che aveva coinvolto la sorella, un episodio che l’aveva tenuta lontana dai social per molto tempo. A una settimana di distanza dal suo ritorno a Uomini e donne, la dama ha scelto di pubblicare un paio di nuove foto con la sorella, Simona, che ha posato sorridente dall'ospedale in cui è ricoverata.

Novità positive per Barbara e la sua famiglia

Lo scorso giugno, Barbara ha sorpreso tutti i suoi fan spiegando il motivo per il quale era poco attiva sui social: la sorella ha avuto un incidente molto grave e lei era impegnata a starle accanto e a pregare affinché le sue condizioni di salute migliorassero.

Il 15 settembre, Barbara è riapparsa negli studi di Uomini e donne per un confronto con l'ex Ruggiero, un faccia a faccia piuttosto duro che si è concluso con il rientro di lei nel parterre femminile.

La scelta della dama di tornare nel cast del dating show poteva già essere un indizio del fatto che Simona stesse meglio, ma poche ore fa è stata la stessa protagonista del Trono Over a confermare tutto con alcune foto che ha postato nelle storie del suo profilo Instagram.

Barbara ha condiviso con i suoi follower immagini inedite con la sorella, che per l'occasione ha sorriso, ha fatto il segno della vittoria con le dita e ha mandato un bacio per dimostrare che è migliorata molto e che la situazione sta tornando pian piano alla normalità.

"Forse? Sicuramente tutto tornerà", ha scritto la dama sui social per festeggiare i progressi di Simona.

L'addio a Ruggiero e la nuova opportunità

Dopo mesi di apprensione, Barbara e Simona stanno tornando a sorridere e questo deve essere uno dei motivi per i quali la dama ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e donne.

A distanza di qualche mese dalla sua ultima apparizione agli Elios, lo scorso 15 settembre è tornata e ha confermato che la sua storia con Ruggiero è finita.

Anche se il cavaliere non ha escluso un ritorno di fiamma in futuro, Barbara è stata irremovibile e ha scelto di riaccomodarsi nel parterre per provare a trovare un nuovo amore.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione che c'è stata, inoltre, svelano che la protagonista del Trono Over si è avvicinata a Federico e ha accettato di uscire a cena con lui.

In arrivo due registrazioni

Gli spoiler che trapeleranno al termine delle riprese di Uomini e donne del 22 e del 23 settembre dovrebbero fare chiarezza sull'inizio di conoscenza tra Barbara e Federico.

I fan, però, sono anche curiosi di sapere se sarà presentato un nuovo tronista (il sostituto di Rosario, cacciato la volta precedente a causa di un ritorno di fiamma con Lucia, tenuto nascosto alla redazione) e se Gianmarco e Cristina saranno ospiti per confermare o per smentire le voci di rottura che circolano sul loro conto da settimane.