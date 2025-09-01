Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono fidanzati da meno di quattro mesi, ma sono già diverse le volte in cui si è vociferato di una possibile crisi in corso tra loro. Negli ultimi giorni, ad esempio, alcuni fan di Uomini e donne sostengono di aver avvistato la coppia in vacanza: qualcuno ha raccontato di aver assistito ad un'accesa discussione a cena, altri di aver notato gioia e complicità tra i due ragazzi che hanno partecipato alla passata edizione del dating-show.

Avvistamenti e diverse sensazioni da parte dei fan

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi si chiede se Gianmarco e Cristina saranno ospiti di una delle prossime registrazioni della nuova edizione, magari per raccontare come va tra loro a distanza di alcuni mesi dalla scelta.

Nel frattempo, i sostenitori della coppia si devono accontentare delle segnalazioni che circolano in rete, in particolare quelle di chi sostiene di aver incontrato i due ragazzi in vacanza alla fine di agosto.

Stando a quello che è emerso negli ultimi giorni, il rapporto tra Steri e Ferrara sembrerebbe molto altalenante: alcune persone dicono di averli visti mentre discutevano animatamente a cena, altre di aver notato una forte complicità tra loro mentre si concedevano alle foto con i fan.

Tra il tronista e la corteggiatrice della passata stagione del dating-show sembra non esserci ancora un equilibrio, e a provarlo sarebbero le tante voci che hanno impazzato quest'estate su tensioni e crisi che loro non hanno mai né confermato e né smentito.

Il possibile ritorno in studio come ospiti

Le riprese dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne sono cominciate lo scorso 26 agosto, e andranno avanti senza sosta nonostante il debutto su Canale 5 è previsto per il 22 settembre.

Nelle prime registrazioni ci sono stati solo due ospiti, ovvero la coppia formata da Asmaa e Cristiano: i due sono tornati in studio e hanno presentato al cast e al pubblico il loro bambino, che è nato circa un mese fa.

I fan sono curiosi di scoprire se Gianmarco e Cristina saranno invitati da Maria De Filippi ad uno dei prossimi appuntamenti, un po' come è accaduto con Martina e Ciro a distanza di alcuni mesi dalla scelta.

Niente trono per Nadia

Le anticipazioni delle registrazioni che si sono svolte la settimana scorsa, hanno risposto indirettamente ad una domanda che i fan di Uomini e donne si facevano da mesi: Nadia non è una delle troniste della nuova edizione.

Per tutta l'estate si è vociferato del possibile ritorno della corteggiatrice che Gianmarco non ha scelto, ovviamente in un ruolo inedito, ma così non è stato: la redazione ha deciso di dare quest'opportunità al tentatore Flavio e alla speaker radiofonica Cristiana.