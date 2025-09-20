A pochi giorni da una nuova registrazione di Uomini e donne, sul web si è sparsa la voce secondo la quale Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dovrebbero essere ospiti sia per un confronto che per un colpo di scena che la redazione avrebbe in serbo per uno dei due. Quest'indiscrezione ha scatenato la fantasia dei fan, soprattutto di quelli che gioirebbero nel vedere l'ex corteggiatrice sul trono dopo l'annuncio della rottura con il fidanzato.

Le teorie che impazzano sul web

Da settimane sul web si parla di un possibile ritorno di Gianmarco e Cristina a Uomini e donne, in particolare di un faccia a faccia che dovrebbero avere sui motivi che li avrebbero portati a lasciarsi a circa quattro mesi di distanza dalla scelta.

Poche ore fa, anche Gemma Palagi ha avallato quest'ipotesi scrivendo su Instagram: "In una delle nuove registrazioni, probabilmente, ci sarà il confronto e forse un colpo di scena per uno dei due".

L'esperta di gossip non si è sbilanciata su cosa potrebbe accadere in studio dopo un'eventuale ospitata di Steri e di Ferrara, ma sui social c'è chi ha qualche idea a riguardo.

"Cristina va sul trono?", ha ipotizzato un'utente di X che in meno di un giorno ha raccolto centinaia di "mi piace" e altrettanti commenti.

I fan non escludono il trono bis per Gianmarco

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi seguirebbe con piacere un'eventuale trono di Cristina, ma anche chi criticherebbe la sua decisione di accomodarsi sulla poltrona rossa subito dopo la rottura con Gianmarco (che ancora non è ufficiale).

"Quindi si sono lasciati e stanno aspettando per annunciarlo in studio?", "Daranno l'esclusiva al programma, ovvio", "Il trono a lei sarebbe più che giusto", "Per me sarebbero capaci di ridarlo a lui", "Un altro trono di Gianmarco non lo reggerei", "Se Cristina va sul trono, è quello che voleva dall'inizio e Gianmarco era solo un diversivo", "Lei aspirava al trono dal principio, dove sta la novità?", "La stessa persona può fare il trono più volte? Ho il terrore di questa cosa", si legge su X in queste ore.

La presa di posizione di Amedeo Venza

Mentre alcuni fan di Uomini e donne fantasticavano su quello che potrebbe accadere nel corso delle registrazioni che sono in programma il 22 e il 23 settembre, Amedeo Venza smentiva alcuni rumor che stavano circolando in rete da ore.

"Non so perché in molti mi state chiedendo se verrà proposto il trono a Gianmarco o a Cristina. Notizia fake, non li vogliono vedere neanche lontanamente", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato sul suo account Instagram venerdì scorso.

Secondo l'influencer, dunque, né Steri e né Ferrara si accomoderanno sulla poltrona rossa nel corso delle riprese che si svolgeranno la prossima settimana.