Mercoledì 17 settembre, i fan di Uomini e donne sono rimasti senza parole di fronte al racconto che Francesca Polizzi ha fatto su Instagram di quello che le era appena accaduto. In alcune storie che ha postato sul suo account, l'ex corteggiatrice di Gianmarco Steri ha denunciato il catcalling che le avrebbe fatto un signore di circa 40 anni per come era vestita: la giovane sostiene che un passante le avrebbe dato della poco di buono per l'abbigliamento che sfoggiava di mattina per le strade di Palermo.

Il racconto di Francesca su Instagram

Sono passati diversi mesi dall'ultima apparizione di Francesca a Uomini e donne, ma molti fan continuano a seguirla sui social e in queste ore sono rimasti spiazzati da alcuni video che ha postato su Instagram.

L'ex pretendente di Gianmarco, infatti, il 17 settembre ha deciso di denunciare le offese che un signore le avrebbe fatto mentre passeggiava per strada da sola.

"Un padre di famiglia, un tipo di 40 anni, è passato in moto e mi ha urlato che sono una poco di buono. Praticamente mi hanno fatto catcalling per come sono vestita. Che poi penso di non indossare nulla di che, se non un jeans e un crop top. Ho 24 anni e mi sbatto in palestra, posso permettermi quello che voglio", ha sbottato Polizzi sul suo canale social.

La rabbia condivisa con i follower

"Ma come ti permetti? Chi ti autorizza a gridarmi contro per strada? Ora mi metto a urlare, non rispondo di me", ha aggiunto Francesca visibilmente agitata per quello che le era appena accaduto.

La giovane, che è diventata popolare grazie alla partecipazione a Uomini e donne, è molto seguita sui social e per questo ha voluto denunciare le offese che un passante le avrebbe rivolto per l'abbigliamento che indossava, un look casual che ha attirato l'attenzione di un signore in moto che passava di lì per caso.

Gli sviluppi dopo la fine del trono di Gianmarco

Francesca è stata una delle tre corteggiatrici che Gianmarco ha frequentato per mesi davanti alle telecamere, ma anche la prima alla quale ha rinunciato quando si stava avvicinando la scelta.

A distanza di più di quattro mesi dalla fine del percorso di Steri a Uomini e donne, sono successe molte cose: Nadia si è fidanzata con un ragazzo che si chiama Andrea, mentre il barbiere è in profonda crisi con Cristina.

La coppia non si fa vedere insieme da diverse settimane, e sul web non si contano più le segnalazioni che parlano di una rottura che dovrebbe essere ufficializzata a breve o agli Elios o sui social.

Il tronista e la corteggiatrice che ha scelto lo scorso maggio, dunque, per ora non confermano e non smentiscono le insistenti voci che li vorrebbero già ex per incompatibilità ed eccessiva gelosia.