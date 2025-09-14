Sono tante e spesso contrastanti le voci che stanno circolando in questo periodo su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Da settimane si dice che i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne si sarebbero detti addio, ma loro non hanno né confermato né smentito pubblicamente. Enzakkione, carissimo amico del tronista, è intervenuto in diretta su TikTok per sottolineare che la coppia sarebbe ancora unita, ma diversi utenti non gli hanno creduto al cento per cento.

Le dichiarazioni dell'amico sui social

Gianmarco e Cristina non si fanno vedere insieme da settimane, e da diverso tempo hanno anche smesso di mettersi "like" e di scambiarsi dediche sui social.

Esperti di gossip come Amedeo Venza, Deianira Marzano e Alessandro Rosica, inoltre, da tempo sostengono che i due si sarebbero detti addio, ma starebbero rimandando l'annuncio della rottura per non deludere i fan e la redazione di Uomini e donne.

Un'indiscrezione ancora tutta da verificare, inoltre, sostiene che presto Steri e Ferrara potrebbero tornare in studio per un confronto, un faccia a faccia nel corso del quale dovrebbero spiegare perché si sono allontanati dopo una romantica vacanza al mare.

In questi giorni, però, un carissimo amico del barbiere ha rimescolato le carte in tavola smentendo più volte i rumor che stanno circolando sulla coppia.

Lo scetticismo di alcuni utenti social

Come ha documentato la pagina Instagram Dariagossiptv, l'altro giorno Enzakkione era in diretta su TikTok e ha risposto in maniera piuttosto decisa a chi continuava a chiedergli cosa sta succedendo tra Gianmarco e Cristina.

"Non si sono lasciati, quante volte ve lo devo dire", avrebbe affermato il carissimo amico dell'ex tronista di Uomini e donne.

Stando al racconto di alcuni utenti che hanno seguito la live in questione, Ferrara si sarebbe collegata e avrebbe scherzato un po' con Enzakkione con commenti che non contenevano neppure un riferimento al suo rapporto con Steri.

"Non so se sono stati sinceri o stanno solo cercando di coprirli viste le critiche che stanno ricevendo", ha scritto una fan che sembra non credere alle parole dell'amico di Gianmarco.

In arrivo due nuove registrazioni

Le affermazioni di Enzakkione non hanno rasserenato del tutto i fan di Gianmarco e Cristina, anche perché i diretti interessati continuano a rimanere in silenzio pur essendo a conoscenza delle voci che li vorrebbero in crisi o addirittura già ex.

Si dice che Steri e Ferrara potrebbero essere ospiti di una delle prossime registrazioni, e i loro sostenitori si augurano che ciò possa accadere già lunedì 15 e martedì 16 settembre, quando sono previste nuove riprese.