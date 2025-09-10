Sono passati diversi mesi dall'ultima apparizione di Ernesto Russo negli studi di Uomini e Donne, ma tra i fan c'è ancora chi è curiosa di sapere che fine ha fatto il cavaliere. In un'intervista che ha concesso a Fralof di recente, lo storico protagonista del trono Over ha svelato che gli sarebbe arrivata un proposta per entrare nel cast della nuova edizione del Grande Fratello, ma lui avrebbe detto "no" per motivi di salute.

La confidenza sul reality di Canale 5

Stando a quello che Ernesto ha dichiarato in questi giorni, ci sarebbe stata la possibilità di rivederlo in televisione.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato che gli autori di un noto reality di Canale 5 avrebbero messo gli occhi su di lui per l'edizione che debutterà a fine settembre.

"Ho ricevuto una proposta per il Grande Fratello. Erano interessati al mio personaggio, ma ho rifiutato", ha affermato Russo di recente.

Il motivo per il quale l'uomo avrebbe detto "no" al programma che sarà condotto da Simona Ventura, è il seguente: "Ho una patologia che va tenuta sotto controllo, mi sto curando e non mi sembrava il caso di fare iniezioni di insulina in diretta".

Lo storico protagonista del trono Over, però, ha rassicurato i fan sul fatto che quello che ha scoperto di avere non è grave, ma deve stare attento all'alimentazione e deve fare tanto sport per evitare ulteriori problemi di salute.

Il passato in trasmissione

Ernesto ha partecipato ad almeno due edizioni di Uomini e donne, anche se a molti anni di distanza l'una dall'altra.

Tra il 2023 e il 2024, infatti, Russo è stato prima un corteggiatore di Ida e poi si è accomodato nel parterre Over e ha cominciato a cercare l'amore tra le dame che aveva di fronte.

L'avventura del cavaliere nel dating-show è durata circa una stagione e si è conclusa con la sua scelta di andare via a seguito di diverse segnalazioni che lo volevano intento a flirtare con signore che non facevano parte del cast.

Attualmente Ernesto è fidanzato, quindi è da escludere un suo ritorno nel programma.

I personaggi accostati al GF

Ernesto non è l'unico protagonista di Uomini e donne che viene accostato alla nuova edizione del Grande Fratello.

Durante l'estate, infatti, hanno impazzato molte voci sulla possibile partecipazione al reality dei due tronisti più amati della passata stagione del dating-show: si diceva che gli autori avessero messo gli occhi su Martina e su Gianmarco, come a voler ricreare quella magia che c'era agli Elios quando lui corteggiava lei e faceva sognare milioni di spettatori.

Col tempo si è saputo che i nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia saranno tutti sconosciuti, quindi dalla lista dei candidati si devono escludere influencer, tiktoker e personaggi televisivi.