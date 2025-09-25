Non è passata neanche una settimana da quando Gianmarco Steri ha ufficializzato la fine della sua storia con Cristina Ferrara, ma alcuni fan di Uomini e donne sostengono che lui avrebbe già voltato pagina. Secondo una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano, l'ex tronista avrebbe cominciato a seguire moltissime ragazze da quando è tornato single. A Lorenzo Pugnaloni, invece, qualcuno ha scritto che il giovane romano cancellerebbe tutti i commenti negativi che gli starebbero arrivando su Instagram dopo l'annuncio della rottura.

Le voci su Gianmarco

Negli ultimi giorni sul web si è parlato molto di Gianmarco e di quello che ha fatto dopo la fine della relazione con Cristina.

Se l'ex tronista di Uomini e donne non si è esposto molto sui social con contenuti inediti, c'è chi ha notato alcune sue mosse che dimostrerebbero che starebbe piuttosto bene.

"Da subito dopo il comunicato, ha cominciato a seguire un sacco di ragazze. Non vedeva l'ora di togliersi Cristina da davanti", si legge in un messaggio che Deianira Marzano ha ricevuto e poi condiviso sul suo account Instagram.

Stando a questa segnalazione, Steri non avrebbe perso tempo e si sarebbe "avvicinato" virtualmente a molte giovani che potrebbero incuriosirlo.

La frecciatina di Pugnaloni

La nuova vita da single di Gianmarco sta tenendo banco tra i fan di Uomini e donne, soprattutto tra chi si è schierato dalla parte di Cristina e non si sta perdendo neppure una mossa di Steri sui social.

"Da quando ha postato quel comunicato, sta cancellando tutti i commenti in cui lo si critica. Lascia solo i complimenti o quelli in cui si sminuisce Cristina. A lui interessa solo tenere pulita la faccia", recita un messaggio che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto su Instagram il 25 settembre.

L'esperto di gossip non ha mai creduto al cento per cento a Steri e a come si è mostrato davanti alle telecamere, per questo oggi si dice contento di apprendere che molte persone hanno cambiato idea sul ragazzo e sono d'accordo con lui.

"Mi state scrivendo la stessa cosa in tanti. Dove sono finiti tutti quelli che mi hanno attaccato per mesi dandomi dell'ossessionato? Chissà", ha commentato Pugnaloni con tono pungente.

Il chiarimento di Ciro

Qualche giorno fa in rete si è vociferato di un presunto incontro tra Gianmarco e Martina in un locale: i due si sarebbero visti la stessa sera in cui lui ha annunciato la rottura con Cristina e si sarebbero salutati amabilmente.

Prima che quest'indiscrezione venisse mal interpretata, Ciro è intervenuto per chiarire che quella sera c'era anche lui, e che i due ex tronisti di Uomini e donne non c'è stato altro che un cordiale saluto e nulla di più.