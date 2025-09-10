Nell'attesa che inizi la nuova edizione di Uomini e donne, sul web si sta parlando con insistenza del gelo che sarebbe calato tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara da un po' di tempo a questa parte. Se esperti di gossip come Alessandro Rosica e Deianira Marzano danno per certa la rottura, Enzakkione ci ha tenuto a rassicurare i fan della coppia ripetendo più volte che i due non si sono lasciati nel corso di una diretta che ha fatto su TikTok.

Il commento dell'amico sui social

Da più di una settimana in rete si vocifera che tra Gianmarco e Cristina sarebbe finita: Deianira Marzano ha ricevuto e condiviso le segnalazioni di diversi utenti che danno per certa la rottura, e anche Alessandro Rosica ha confermato questa teoria sostenendo che i due non saprebbero come uscire da questa situazione senza deludere i fan e la redazione.

Se il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne non hanno ancora rotto il silenzio sui rumor che li vorrebbero in profonda crisi o addirittura già ex, ci ha pensato un carissimo amico di lui a rassicurare i sostenitori della coppia con una semplice frase.

Tra le storie della pagina Instagram Dariagossiptv, infatti, si può trovare il messaggio di un'utente che ha seguito la diretta che Enzakkione ha fatto su TikTok il 10 settembre, ma soprattutto le parole che lui avrebbe usato per smentire le chiacchiere che stanno circolando sul web da un po' di giorni.

Nessuna dichiarazione da parte della coppia

"Enzakkione è in diretta, ovviamente tutti chiedevano di Gianmarco e Cristina e ad un certo punto una ragazza ha scritto di smetterla di chiedere perché tanto non avrebbe risposto.

Lui, però, ha risposto - non si sono lasciati, non si sono lasciati, non si sono lasciati - ", si legge su Instagram in queste ore.

Stando alla dichiarazione del carissimo amico del tronista di Uomini e donne, la relazione nata davanti alle telecamere andrebbe avanti a dispetto di tutto quello che è stato detto e scritto nell'ultimo periodo.

Steri e Ferrara, però, non si sono ancora esposti per fare chiarezza su un legame quantomeno altalenate: negli ultimi mesi, infatti, i due sono passati dal condividere momenti idilliaci all'ignorarsi completamente.

Weekend separati e silenzio sui social

Stando a quello che ha postato Cristina su Instagram, lo scorso weekend lei e Gianmarco non si sono incontrati sebbene lei fosse a Roma.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, ha raggiunto la capitale per trascorrere un po' di tempo con persone che non vedeva da tempo, mentre Steri ha partecipato alle nozze di un familiare.

In poco più di una settimana, il barbiere ha presenziato a due matrimoni e in nessuno di questi è stato accompagnato dalla fidanzata.