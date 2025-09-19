Da settimane sul web si parla del gelo che sarebbe calato tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo le vacanze, un distacco che sta portando molti fan di Uomini e donne a pensare ad un addio definitivo. Il 19 settembre, però, Gemma Palagi ha attirato l'attenzione di molti follower svelando che la coppia potrebbe essere ospite di una delle prossime registrazioni sia per un confronto che per un colpo di scena che la redazione avrebbe in serbo per uno dei due ragazzi.

L'indiscrezione prima delle nuove riprese

Lunedì 22 e martedì 23 settembre si registreranno nuove puntate di Uomini e donne , e sul web stanno circolando voci piuttosto interessanti su due ragazzi che sono stati protagonisti della scorsa edizione.

Tra le storie Instagram di Gemma Palagi, infatti, in queste ore si legge: "In una di queste registrazioni, probabilmente, ci sarà il confronto tra Cristina e Gianmarco (e forse un colpo di scena per uno dei due , vedremo)".

Stando a quest'indiscrezione diffusa dall'esperta di gossip sui social, Steri e Ferrara potrebbero essere ospiti delle riprese che si svolgeranno la prossima settimana e in quell'occasione potrebbero avere il faccia a faccia che tutti i loro fan aspettano da tempo per capire cos'è successo nell'ultimo mese.

Le ipotesi sul futuro nel programma

L'ospitata di Gianmarco e Cristina a Uomini e donne se la aspettano tutti da quando sono cominciate le registrazioni della nuova edizione, soprattutto perché i due non stanno rilasciando dichiarazioni sulle voci che li vorrebbero in crisi o addirittura già ex.

Il colpo di scena al quale ha accennato Gemma Palagi sui social, però, è difficile da intuire perché non si sa ancora se è vero che Steri e Ferrara si sono lasciati o se la loro relazione è davvero in stand-by come si dice.

Su X c'è chi si è domandato se Maria De Filippi potrebbe offrire il trono a Cristina, magari dopo l'annuncio della rottura con il barbiere, ma per ora queste sono solo supposizioni dei fan che non trovano riscontri da nessuna parte.

Le frecciatine di Nadia

In questi giorni si è parlato di Gianmarco e Cristina anche per le parole che ha usato Nadia per commentare i rumor che li vorrebbero in profonda crisi.

In un'intervista che ha rilasciato a Che donna, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha detto: "Mi aspettavo tutto quello che è successo, tra loro ho sempre visto solo attrazione fisica.

Sembravano due quindicenni in preda agli ormoni. Con lei non sono mai andata d'accordo, per me è bellissima ma costruita . Forse io sarei durata anche meno con lui".

Quest'estate la giovane ha ritrovato il sorriso accanto ad un ragazzo con il quale si sta mostrando sui social, un giovane che le ha fatto dimenticare completamente la delusione per la "non scelta".