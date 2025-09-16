Lunedì 15 settembre Barbara De Santi è tornata a Uomini e donne e la notizia ha spinto un ex cavaliere a esporsi in maniera piuttosto decisa. In queste ore, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e condiviso su Instagram le parole che Luca Panont ha usato per andare contro la dama: secondo l'ex protagonista del trono Over, la maestra avrebbe frequentato il marito di Isabella Ricci quando erano ancora sposati e uscirebbe solo con signori legati al programma per assicurarsi un posto nel parterre.

Duro attacco nei confronti di Barbara

Il ritorno di Barbara a Uomini e donne ha scatenato reazioni contrastanti: se molti fan sono felici di sapere che presto rivedranno De Santi su Canale 5, invece un ex cavaliere la pensa diversamente e l'ha sottolineato con parole che sono destinate a far discutere.

Il 16 settembre, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato su Instagram una segnalazione che gli è arrivata da Luca Panont, ex volto del trono Over.

"Barbara la conosco bene, quando era fuori dal programma metteva zizzania tra me e Antonella (Perini, ex dama). Lei frequentava solo gente del programma per creare dinamiche e rientrare. Abita a cinque minuti da casa mia e so che usciva col marito di Isabella mentre erano sposati, me lo confessò direttamente", si legge in una storia che l'esperto di gossip ha caricato sul suo account social in queste ore.

I dettagli da verificare

In un altro messaggio, Luca ha aggiunto: "Barbara e il marito di Isabella si vedevano a Verona mentre lei era a Dubai, me lo disse una sera che sono usciti insieme e si sono frequentati".

Panont sostiene di sapere molte cose sulla dama di Uomini e donne, in particolare sulle relazioni che avrebbe avuto pur di assicurarsi spazio nel programma.

"Soffriva a stare fuori dalla trasmissione, quella è la sua vita. Prima mi chiamava tutti i giorni, poi è rientrata nel programma ed è sparita", ha concluso l'ex cavaliere.

Ovviamente questa è la versione di Luca, quindi va presa con le pinze perché non è supportata da prove che dimostrino tutto quello che ha dichiarato.

L'entusiasmo dei fan

In queste ore si sta parlando di Barbara soprattutto per il suo ritorno nel cast di Uomini e donne: la maestra si è riaccomodata nel parterre nel corso della registrazione del 15 settembre e dopo aver avuto un duro confronto con l'ex fidanzato Ruggiero.

Sui social c'è chi ha gioito apprendendo questa notizia, anche perché De Santi è considerata una veterana del trono Over proprio come Gemma.

"Barbara è tornata nel parterre, ma non prima di litigare con Ruggiero, troppo bello", "Questa notizia mi ha migliorato la giornata", "Barbara è tornata, sono tropo felice", hanno scritto alcuni utenti su X qualche ora fa.