La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 23 settembre, è stata interamente dedicata ad alcuni protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo il confronto tra Sarah, Valerio e Ary, Maria De Filippi ha accolto in studio Lucia ed è rimasta spiazzata dalle sue rivelazioni sugli incontri che ha avuto con Rosario dopo che lui ha accettato di fare il tronista. Mentre i due discutevano, inoltre, la conduttrice è intervenuta per invitare il ragazzo ad abbassare i toni e a rivolgersi in maniera più educata nei confronti dell'ex fidanzata.

Il faccia a faccia in studio

Il 23 settembre il pubblico di Uomini e donne ha assistito all'unica apparizione di Rosario in studio, quella durante la quale è stato messo faccia a faccia con l'ex fidanzata.

Lucia ha sorpreso tutti svelando che due giorni prima sarebbe stata in intimità con Guglielmi, un racconto che lui non ha potuto smentire.

Maria De Filippi non era a conoscenza di questo "ritorno di fiamma", tant'è che ha chiesto più volte quando fosse avvenuto, se prima o dopo il "sì" di lui a diventare un tronista.

"Due giorni fa", ha risposto la giovane con decisione.

Il protagonista di Temptation Island è apparso piuttosto seccato dalle rivelazioni dell'ex compagna, infatti ha provato a zittirla alzando la voce e usando parole poco carine.

"Rosario abbassa i toni, perché lei è la stessa ragazza con cui sei stato pochi giorni fa", ha detto la conduttrice con fermezza.

#Maria: "#Rosario abbassa i toni però perchè se questa é la ragazza con cui sei stato due giorni fa..."#uominiedonne #temptationisland pic.twitter.com/lDAx6qyTRO — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) September 23, 2025

Il parere dei telespettatori

Il rimprovero di Maria De Filippi a Rosario non è passato inosservato, anzi ha messo d'accorso la maggior parte dei fan di Uomini e donne che hanno commentato la puntata del 23 settembre sui social.

"Un applauso per lei, ha fatto bene", "Maria gli ha detto quello che tutti abbiamo pensato, brava", "La solita regina", si legge su X da quando è andata in onda la "tirata d'orecchie" della presentatrice al protagonista di Temptation Island che si sarebbe dovuto accomodare sul trono dopo il confronto con l'ex compagna Lucia.

Un'occasione persa per Rosario

Il faccia a faccia tra Lucia e Rosario non è durato molto, anzi è stata proprio Maria De Filippi ad interromperlo quando ha realizzato che il rapporto tra i due non sarebbe finito.

"Non ha senso che il tuo trono inizi, lo dico sinceramente. Due giorni fa sei stato con lei, e non conta che per te è stata solo una cosa fisica. Ora è meglio se vai, poi in futuro ci sentiamo e vediamo", ha detto la presentatrice di Uomini e donne prima di far uscire i due protagonisti di Temptation Island dallo studio e chiedere a Tina Cipollari di chiudere la puntata come è solita fare, con uno dei modi di dire che recita davanti alla telecamera.