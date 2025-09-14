La messa in onda della nuova edizione di Uomini e donne inizierà lunedì 22 settembre, ma Lorenzo Pugnaloni ha soddisfatto una curiosità dei fan pubblicando le prime foto del cavaliere che ha conquistato Gemma Galgani dopo pochi appuntamenti. Su Lollo Magazine, infatti, si possono trovare gli scatti inediti di Mario Lenti, l'imprenditore di origini pugliesi che da qualche settimana sta frequentando la dama al centro delle dinamiche del trono Over da più di 16 anni.

Gli scatti da solo e con la figlia Claudia

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate da fine agosto ad oggi, svelano che Gemma ha già "perso la testa" per un nuovo signore del parterre.

Qualche giorno fa è trapelata l'identità del cavaliere che ha rubato il cuore di Galgani dopo poche uscite a cena: si tratta di Mario, padre dell'ex dama Claudia Lenti e imprenditore molto conosciuto in Puglia.

Il 14 settembre, inoltre, in rete sono apparse le prime immagini dell'uomo che la 75enne si sta contendendo con Magda da un paio di settimane, quello per il quale ha già detto di provare forti sentimenti pur conoscendolo poco.

Negli scatti che stanno circolando sul web, si vede l'uomo posare sorridente a tavola con la figlia e poi da solo con un abbigliamento elegante, probabilmente in ambito lavorativo.

Le tensioni con Magda

Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e donne, dunque, Gemma ha detto più volte che è molto interessata a Mario e che le dà fastidio che lui conosca anche altre signore del parterre.

Il cavaliere, però, non se la sente di dare un'esclusiva a Galgani, anzi ha ribadito che intende frequentare anche Madga finché non capirà chi gli piace di più.

Le due donne hanno battibeccato in studio, ma questo non è servito per cambiare la situazione.

Il 15 e il 16 settembre si registreranno altre due puntate, e le anticipazioni potrebbero fare chiarezza su questo "triangolo" e sui sentimenti di Gemma nei confronti del padre di Claudia Lenti.

Gli spoiler di inizio stagione

Dal 26 agosto il cast di Uomini e donne si è ritrovato in studio già sei/sette volte, quindi sono un bel po' le puntate che la redazione ha messo da parte e che proporrà ai telespettatori a partire dal 22 settembre.

Nel corso delle riprese di inizio stagione, comunque, sono successe diverse cose: Gloria ha chiuso con Guido e ha pianto dopo un ballo con Francesco, Federico (Mastrostefano, ex tronista) sta corteggiando sia Agnese che Rosanna ma non sa decidere chi gli piace di più, Tina ha litigato con un cavaliere che l'ha chiamata "panzerottina" durante un'esterna con Gemma, e Cinzia ha avuto un duro confronto con Sebastiano su quello che sarebbe successo tra loro durante le vacanze.