Da qualche giorno sul web si vocifera di un incontro inaspettato tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: secondo una fan di Uomini e donne, i due si sarebbero visti e salutati all'interno di un noto locale di Roma la stessa sera in cui lui ha annunciato la rottura con Cristina Ferrara. Infastidito dai rumor che stavano circolando sulla sua fidanzata, Ciro Solimeno è intervenuto scrivendo a Lorenzo Pugnaloni che quella sera c'era anche lui e che non è successo nulla di rilevante tra la compagna e Gianmarco.

Le dichiarazioni di Ciro dopo la segnalazione

Il 22 settembre sul web si è diffusa una segnalazione su Martina e Gianmarco: stando a quello che si legge in un messaggio che è stato inviato a Deianira Marzano, i due ex tronisti di Uomini e donne si sarebbero incrociati nello stesso locale sabato scorso e più persone li avrebbero visti vicini in diverse occasioni.

Prima che i fan cominciassero a pensare male o a fantasticare su un possibile avvicinamento tra De Ioannon e Steri, Ciro è intervenuto raccontando a Lorenzo Pugnaloni cosa sarebbe accaduto l'altra sera.

"Tra loro c'è stato solo un saluto, c'ero anch'io e ho incrociato lui", ha dichiarato l'ex corteggiatore del dating-show in quella che è da considerare una vera e propria smentita alle voci su una possibile crisi in corso tra lui e Martina dopo l'avvistamento di lei con Gianmarco.

Nessuna crisi di coppia

Tra Martina e Ciro, dunque, va tutto benissimo, e a confermarlo sono le parole che i due si sono dedicati su Instagram il 23 settembre.

Sotto all'ultimo post che l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato sul suo account social, si può trovare il dolce commento del fidanzato: "Bellissima amore mio".

"Amore mio", ha risposto la giovane che sembra non essersi fatta sfiorare dalla segnalazione dell'altro giorno e dalle chiacchiere di chi già la voleva in crisi con il compagno "per colpa" di Gianmarco.

Gianmarco non si espone dopo la rottura con Cristina

Se a Ciro e a Martina sono bastate poche ore per smentire le ultime voci e rassicurare i loro fan, Gianmarco ha scelto la via del silenzio dopo l'annuncio della rottura con Cristina.

Da quando ha pubblicato il messaggio con il quale ha confermato che non sta più insieme a Ferrara, l'ex tronista di Uomini e donne non ha più condiviso contenuti con i suoi follower, e uno dei motivi potrebbe essere legato alle critiche che ha ricevuto da chi è convinto che la scelta di interrompere la relazione sarebbe esclusivamente sua.

Steri, però, fino ad ora non ha né confermato e né smentito questa teoria che si è diffusa soprattutto dopo che Cristina ha dato la sua versione sui social, lasciando intendere che lei avrebbe provato a salvare la storia.