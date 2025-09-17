Sono passati poco più di quattro mesi da quando Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a Uomini e donne e molte cose sono cambiate da quel giorno. Il tronista è sempre più distante da Cristina Ferrara e c'è chi è certo che i due si sarebbero lasciati, intanto la "rifiutata" Nadia Di Diodato ha trovato l'amore lontano dai riflettori. Tra i fan del programma c'è chi ha voluto sottolineare la rivincita che si è presa la corteggiatrice dopo il "no" del barbiere davanti alle telecamere.

Nadia dimentica Gianmarco

Da diversi giorni sul web si vociferava che Nadia si fosse fidanzata e poche ore fa è stata lei stessa a confermarlo con una storia che ha postato su Instagram.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, ha condiviso con i fan il video di un romantico bacio che si è scambiata con il fidanzato in riva al mare.

A distanza di quattro mesi dalla fine dell'esperienza nel dating-show, Di Diodato ha ritrovato il sorriso accanto ad un ragazzo con il quale si trova attualmente in vacanza a Ibiza.

Ma quindi la bambolina Nadia non è sul trono perché si è fidanzata🤧🤧🤧🤧 pic.twitter.com/52wiWAu4f0 — Elle percentuali✨ (@supremanes) September 17, 2025

Il "no" di Gianmarco, dunque, per la 24enne è solo un ricordo, così come lo è l'avventura nel programma del quale è stata protagonista nella seconda parte della scorsa edizione.

Le conferme ai rumor sulla coppia

Nello stesso periodo in cui Nadia è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, sul web si parla molto del gelo che è calato tra Gianmarco e Cristina dopo le vacanze.

Anche se i due non l'hanno ancora confermato, si dice che sarebbero in profonda crisi e che a breve potrebbero annunciare la rottura o con un comunicato social o negli studi di Uomini e donne dopo un confronto.

"Lei ha confermato che non sta più con Gianmarco ad un evento" e ancora "Ho incontrato lui e gli ho sentito dire che non potevano andare avanti perché è troppo gelosa", queste sono solo alcune delle segnalazioni che stanno circolando sulla coppia in questi giorni.

Steri e Ferrara, però, sono ancora in silenzio e quest'atteggiamento non sta facendo altro che innervosire e stancare anche i loro più accaniti sostenitori.

L'ironia degli utenti di X

La notizia del fidanzamento di Nadia e quella della crisi/rottura tra Gianmarco e Cristina, hanno dato il via ad una serie di commenti piuttosto pungenti da parte dei fan che a Uomini e donne facevano il tifo per Di Diodato.

"La ruota gira", "La cucciola sta benissimo e io sono contenta per lei", "Dopo tutte le lacrime che ha versato per quello e il sangue amaro che si è fatta, si merita tutta questa gioia", "Ma quindi Nadia non è sul trono perché si è fidanzata", "Si è presa la sua rivincita", si legge su X nei giorni in cui i tre protagonisti del trono Classico 2024/25 sono al centro dell'attenzione per motivi diversi.