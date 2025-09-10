Da diversi giorni sul web si sta parlando di Nadia Di Diodato e di come sta a distanza di qualche mese dal "no" di Gianmarco Steri. Stando ad una foto che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha repostato su Instagram il 10 settembre, il tronista sarebbe un lontano ricordo. La giovane ha posato sorridente accanto ad Andrea, il ragazzo al quale ha dedicato l'emoticon di un cuore rosso e la canzone Heart to heart.

Nuova vita per Nadia lontano dai riflettori

Qualche giorno fa Nadia ha incuriosito i suoi follower dando una risposta inaspettata a chi le ha chiesto come va la sua vita sentimentale dopo l'esperienza a Uomini e donne.

"Procede", ha scritto la giovane su Instagram senza aggiungere ulteriori dettagli su quello che le è accaduto nel periodo immediatamente successivo al rifiuto di Gianmarco davanti alle telecamere.

Il 10 settembre, però, è stata la stessa Di Diodato a fornire un nuovo indizio sul suo privato, in particolare sull'identità della persona che starebbe frequentando da un po' di tempo a questa parte.

Sul profilo social dell'ex corteggiatrice, infatti, si può trovare la foto che Andrea ha scattato mentre erano in macchina insieme: nell'immagine in questione si vede anche l'emoticon di un cuore rosso e come sottofondo musicale c'è il brano Heart to heart di James Blunt.

Molti fan hanno interpretato questa storia come una vera e propria dedica romantica che i due si sarebbero scambiati, un modo per uscire allo scoperto dopo giorni di rumor e supposizioni.

Nessun ritorno come tronista

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi è convinto che Nadia ha un nuovo amore, e che questo sarebbe uno dei motivi per i quali non è nel cast dell'edizione 2025/26.

Per tutta l'estate, infatti, sul web si è parlato del possibile ritorno di Di Diodato in studio nel ruolo di tronista, esattamente come è successo a Gianmarco dopo il "no" di Martina.

Quando sono cominciate le registrazioni della nuova stagione, infatti, in tanti sono rimasti stupiti dall'assenza della giovane studentessa sulla poltrona rossa.

Qualora l'ex corteggiatrice si fosse fidanzata, è facile intuire perché non è tornata agli Elios e non ha preso il posto del barbiere che ha provato a conquistare per mesi invano.

Le voci su Gianmarco e Cristina

Se Nadia sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad Andrea, Gianmarco non starebbe vivendo un periodo sereno.

Da un paio di settimane, infatti, si vocifera di una profonda crisi in corso tra il tronista di Uomini e donne e Cristina, un distacco che a breve potrebbe portare ad una rottura definitiva.

C'è da specificare che i due ragazzi non hanno rilasciato dichiarazioni sul loro legame, ma tra i fan c'è chi si aspetta novità da un momento all'altro.