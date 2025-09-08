L'edizione 2025/26 di Uomini e donne andrà in onda a partire dal 22 settembre, ma le riprese delle puntate sono cominciate da un paio di settimane e proseguono con una certa regolarità. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha anticipato che nei prossimi giorni si svolgerà solo una registrazione (giovedì 11) e non mancheranno gli aggiornamenti sulla prima "cotta" di Gemma Galgani di questa stagione, quella per il signor Mario Lenti.

Solo una registrazione in settimana

Stando a quello che si legge in rete in queste ore, in settimana ci sarà una sola registrazione di Uomini e donne perché Maria De Filippi sarà impegnata con le riprese di Tu sì que vales da lunedì 8 a mercoledì 10 settembre.

Il cast del dating-show, però, tornerà in studio giovedì 11 e in serata trapeleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà tra i personaggi più chiacchierati di inizio stagione, a partire da Gemma e dalla "sbandata" che si è presa per un nuovo cavaliere del parterre.

Nelle puntate che si sono registrate l'1 e il 2/09, infatti, Galgani ha ammesso di provare un sentimento per Mario, un signore con il quale è uscita a cena solo un paio di volte e che è il padre dell'ex dama Claudia Lenti.

Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più su questa conoscenza, anche perché l'uomo ha già detto che non intende frequentare solo Gemma e ha ballato con la new entry Magda in diverse occasioni.

Attesa per un nuovo tronista ed eventuali ospiti

Giovedì 11 settembre, però, secondo molti fan di Uomini e donne potrebbe essere ufficializzato il terzo tronista di quest'edizione: la scorsa settimana, infatti, in studio c'era una poltrona rossa accanto a Flavio e a Cristiana, ma è rimasta vuota fino alla fine della puntata.

C'è chi ipotizza che nel cast potrebbe entrare un protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island, in particolare Sarah che sarebbe in cima alla lista dei candidati ad occupare il terzo trono presente agli Elios.

Nella prossima registrazione, però, potrebbero esserci anche alcuni ospiti: tra gli spettatori c'è chi è curioso di sapere come sta Barbara dopo la fine della storia con Ruggiero, ma soprattutto se sono vere le voci di rottura che stanno circolando su Gianmarco e Cristina.

I protagonisti delle prime puntate

Lunedì 22 settembre sarà trasmessa in televisione la puntata di Uomini e donne che è stata registrata lo scorso 26 agosto.

Le anticipazioni che circolano sul web da un paio di settimane, dunque, svelano che all'esordio ci sarà: la presentazione dei tronisti Flavio e Cristiana, il confronto tra gli ex Guido e Gloria, il debutto nel parterre di Federico Mastrostefano, l'ospitata di Asmaa e Cristiana con il figlio, un faccia a faccia tra Arcangelo e Gemma dopo un'estate di gelo.