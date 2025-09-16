Uomini e donne torna con la nuova stagione a partire da lunedì 22 settembre: protagonista della prima settimana di programmazione (fino a venerdì 26 settembre) sarà la veterana Gemma Galgani che si rimetterà subito in gioco uscendo in esterna con Pasquale. Attenzione anche ai due nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania con il primo che rimarrà affascinato sin da subito dalla corteggiatrice Martina.

Gemma Galgani subito protagonista con Pasquale: Tina attacca il cavaliere

Lunedì 22 settembre Uomini e donne torna su Canale 5 con una nuova stagione ricca di novità.

Ciò che verrà trasmesso dal 22 al 26 settembre fa riferimento alle prime due registrazioni della stagione 2025/2026 tenutesi il 26 e 27 agosto.

Al centro della scena ci sarà la veterana Gemma Galgani che si rimetterà subito in gioco accettando di conoscere il nuovo cavaliere Pasquale . Quest'ultimo scherzerà un po' troppo con Tina Cipollari, la quale non prenderà affatto bene l'appellativo che lui le darà e si accenderà una lite molto accesa tra i due in studio. Nel parterre Over torneranno le dame Sabrina Zago, Cinzia Paolini, Gloria Nicoletta, Agnese De Pasquale e il cavaliere Alessio Pili Stella. Si ospiterà tra gli Over anche l'ex tronista Federico Mastrostefano.

Flavio porta in esterna Martina: anticipazioni prime puntate stagionali

Le prime puntate stagionali di Uomini e donne vedranno la presentazione di due nuovi tronisti, uno dei quali già conosciuti dal pubblico che segue i programmi di Maria De Filippi visto che è l'ex tentatore Flavio Ubirti. L'altra tronista è invece Cristiana Anania, una ragazza di 22 anni originaria di Palermo ed estranea al mondo dello spettacolo. Nel corso della prima settimana di programmazione, i due tronisti faranno le loro prime esterne che sembreranno promettere bene. Flavio uscirà con la corteggiatrice Martina mentre Cristiana, dopo una prima selezione, accetterà di conoscere Federico e l'ex tentatore Jakub. Ospiti in studio gli ex protagonisti del Trono Over Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone , insieme al loro bambino di pochi mesi.

I due racconteranno come procede tra loro e come va la vita da genitori. Ospiti anche Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, che si sono lasciati lungo l'estate. Lei deciderà di restare nel programma per rimettersi in gioco mentre lui se ne andrà via, visto che nel frattempo si sarà fidanzato con un'altra donna.

Gemma Galgani a Uomini e donne da 15 anni

Gemma Galgani continua a essere una delle grandi protagoniste di Uomini e donne, nonostante siano passati ben 15 anni dalla sua prima apparizione del dating show di Maria De Filippi.

La dama torinese, nonostante le tante delusioni ricevute, non ha perso la voglia di rimettersi in gioco, decide di trovare l'amore della sua vita proprio nello studio di Uomini e donne.