La messa in onda dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne non è ancora iniziata, ma il trono Classico fa già discutere. Nelle registrazioni che si sono svolte nei giorni scorsi, infatti, Rosario Guglielmi ha lasciato il cast e sulla poltrona rossa sono rimasti solo Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, la redazione starebbe pensando di riaccogliere un personaggio che ha già ricoperto il ruolo di tronista in passato: l'esperto di gossip, però, non ha svelato l'identità della persona che potrebbe ricevere una seconda possibilità.

L'indiscrezione sul futuro del trono Classico

Pochi giorni fa si è registrata l'unica apparizione di Rosario a Uomini e donne: neppure il tempo di accomodarsi sul trono, che il giovane protagonista di Temptation Island ha dovuto "abdicare" a causa di un riavvicinamento che ha avuto con la ex Lucia di recente.

L'inaspettata uscita di Guglielmi dal cast della nuova edizione, però, ha dato il via ad una serie di teorie su quello che potrebbe accadere nelle prossime puntate, in particolare se la redazione dovesse decidere di sostituirlo.

Il 18 settembre, infatti, Amedeo Venza ha incuriosito i fan del dating-show scrivendo su Instagram: "Potrebbe tornare un ex tronista".

L'esperto di gossip non ha aggiunto altri dettagli sulla seconda chance che potrebbe essere data ad una persona che ha già ricoperto questo ruolo, ma dalle parole che ha usato potrebbe essere un ragazzo (ha scritto "un ex" e non "una ex" tronista).

I rumor sulla crisi tra Gianmarco e Cristina

Il primo nome che potrebbe venire in mente se si pensa ad un ex tronista del recente passato di Uomini e donne, è quello di Gianmarco.

Il barbiere è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione, prima nel ruolo di corteggiatore di Martina e poi quello di colui che ha cercato l'anima gemella seduto sulla poltrona rossa.

In queste settimane, inoltre, si vocifera che la storia tra Steri e Cristina Ferrara sarebbe finita: anche se i due non si sono ancora sbilanciati, si fanno sempre più insistenti i rumor che li vorrebbero prossimi ad annunciare la rottura, magari proprio davanti alle telecamere del dating-show.

Non si sa se Venza si riferiva a Gianmarco quando ha svelato che un ex tronista potrebbe tornare in studio, ma maggiori informazioni a riguardo potrebbero trapelare quando si registreranno nuove puntate.

Nuova edizione al via su Canale 5

Le riprese di Uomini e donne 2025/26 sono cominciate il 26 agosto, ma il programma tornerà in onda lunedì 22 settembre.

Tra pochi giorni, dunque, i telespettatori potranno assistere alle puntate che sono state registrate nelle ultime settimane e delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Al momento nel cast del trono Classico ci sono soltanto Flavio e Cristiana, ma secondo rumor tutti da verificare il numero dei tronisti della nuova stagione potrebbe aumentare a breve.