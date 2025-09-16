La notizia era nell'aria da giorni e poche ore fa è diventata ufficiale: Rosario Guglielmi è un nuovo tronista di Uomini e donne. Gli ultimi minuti dello speciale di Temptation Island che è andato in onda il 15 settembre, infatti, sono stati dedicati alla decisione che ha preso il ragazzo quando gli è stato proposto di accomodarsi sulla poltrona rossa per iniziare un nuovo percorso. Accantonata la turbolenta relazione con Lucia Ilardo, il giovane ha accettato di entrare nel cast del dating-show per provare a voltare pagina in amore.

L'estate con Lucia e la proposta

Rosario e Lucia sono stati tra i protagonisti dello speciale di Temptation Island del 15 settembre, il primo dei due che sono stati realizzati per aggiornare i telespettatori su quello che è accaduto alle coppie del cast durante le vacanze.

La ragazza ha parlato apertamente dei flirt che ha avuto nell'ultimo mese e mezzo con i single Andrea e Salvatore, ma anche dei momenti di intimità che ha vissuto con l'ex fidanzato dopo un weekend a Napoli.

Il ritorno di fiamma, però, non c'è mai stato perché lui non si fida più, così lei è stata costretta a portare via le sue cose dalla casa dove avrebbe voluto convivere con l'ormai ex compagno.

"Vieni con me, ti devo portare in un posto", ha detto Filippo Bisciglia a Rosario dopo aver avuto conferma da lui che non ama più Lucia e che non intende dare un'altra chance alla loro relazione.

La scelta dopo una lunga riflessione

La puntata di Temptation Island è proseguita con Rosario che rimane spiazzato vedendo davanti a sé il trono di Uomini e donne: anche se indirettamente, Maria De Filippi e la redazione del dating-show hanno chiesto al ragazzo di entrare a far parte del cast dell'edizione 2025/26.

Il giovane ci ha pensato tanto, ha espresso a voce tutti i dubbi che aveva in quel momento, ha riflettuto su quanto è pronto a rimettersi in gioco in amore e poi, dopo quasi dieci minuti, si è accomodato sulla poltrona rossa.

"Accetto perché penso di meritarmelo", ha detto il protagonista del reality guardando la telecamera che l'ha ripreso per tutto il tempo.

Il parere degli spettatori

Il "sì" di Rosario al trono di Uomini e donne, però, era già stato spoilerato dal promo della prossima puntata di Temptation Island, una pubblicità che è andata in onda prima della fine dello speciale del 15 settembre.

Nel video, infatti, si vedeva l'ex di Lucia seduto sulla poltrona rossa, quindi i fan hanno intuito cosa sarebbe accaduto a breve grazie a queste immagini.

"Io sto volando", "Quindi è vero che è un nuovo tronista", "Evvai", "Lui è troppo bello", "Ma lo faranno lunedì in prima serata?", si legge su X da quando si è saputo che Rosario affiancherà Flavio e Cristiana a U&D.