La notizia era nell'aria da giorni e poche ore fa è diventata ufficiale: Rosario Guglielmi è un nuovo tronista di Uomini e donne. Gli ultimi minuti dello speciale di Temptation Island che è andato in onda il 15 settembre, infatti, sono stati dedicati alla decisione che ha preso il ragazzo quando gli è stato proposto di accomodarsi sulla poltrona rossa per iniziare un nuovo percorso. Accantonata la turbolenta relazione con Lucia Ilardo, il giovane ha accettato di entrare nel cast del dating-show per provare a voltare pagina in amore.
L'estate con Lucia e la proposta
Rosario e Lucia sono stati tra i protagonisti dello speciale di Temptation Island del 15 settembre, il primo dei due che sono stati realizzati per aggiornare i telespettatori su quello che è accaduto alle coppie del cast durante le vacanze.
La ragazza ha parlato apertamente dei flirt che ha avuto nell'ultimo mese e mezzo con i single Andrea e Salvatore, ma anche dei momenti di intimità che ha vissuto con l'ex fidanzato dopo un weekend a Napoli.
Il ritorno di fiamma, però, non c'è mai stato perché lui non si fida più, così lei è stata costretta a portare via le sue cose dalla casa dove avrebbe voluto convivere con l'ormai ex compagno.
"Vieni con me, ti devo portare in un posto", ha detto Filippo Bisciglia a Rosario dopo aver avuto conferma da lui che non ama più Lucia e che non intende dare un'altra chance alla loro relazione.
La scelta dopo una lunga riflessione
La puntata di Temptation Island è proseguita con Rosario che rimane spiazzato vedendo davanti a sé il trono di Uomini e donne: anche se indirettamente, Maria De Filippi e la redazione del dating-show hanno chiesto al ragazzo di entrare a far parte del cast dell'edizione 2025/26.
Il giovane ci ha pensato tanto, ha espresso a voce tutti i dubbi che aveva in quel momento, ha riflettuto su quanto è pronto a rimettersi in gioco in amore e poi, dopo quasi dieci minuti, si è accomodato sulla poltrona rossa.
"Accetto perché penso di meritarmelo", ha detto il protagonista del reality guardando la telecamera che l'ha ripreso per tutto il tempo.
ROSARIO NUOVO TRONISTA UFFICIALE #TemptationIsland pic.twitter.com/Yd44fRiEIe— trashtvstellare (@tvstellare) September 15, 2025
Il parere degli spettatori
Il "sì" di Rosario al trono di Uomini e donne, però, era già stato spoilerato dal promo della prossima puntata di Temptation Island, una pubblicità che è andata in onda prima della fine dello speciale del 15 settembre.
Nel video, infatti, si vedeva l'ex di Lucia seduto sulla poltrona rossa, quindi i fan hanno intuito cosa sarebbe accaduto a breve grazie a queste immagini.
"Io sto volando", "Quindi è vero che è un nuovo tronista", "Evvai", "Lui è troppo bello", "Ma lo faranno lunedì in prima serata?", si legge su X da quando si è saputo che Rosario affiancherà Flavio e Cristiana a U&D.