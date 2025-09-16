Non sarebbe durata neppure 24 ore l'avventura di Rosario Guglielmi a Uomini e donne. Stando a quello che riporta Dagospia il 16 settembre, il ragazzo sarebbe stato estromesso dal cast del dating-show a causa di un ritorno di fiamma con l'ex Lucia Ilardo del quale la redazione non era a conoscenza. Il giovane, dunque, non sarebbe più un tronista del programma.

L'indiscrezione dopo l'annuncio su Canale 5

Nel giorno in cui si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne, sul web si è diffusa un'indiscrezione che ha del clamoroso.

Stando a quello che si legge in rete il 16 settembre, Rosario sarebbe stato "detronizzato", ovvero non sarebbe più uno dei tronisti dell'edizione 2025/26 del programma condotto da Maria De Filippi.

A mettere i bastoni tra le ruote a Guglielmi, sarebbe stata l'ex fidanzata Lucia, che in studio avrebbe raccontato i dettagli dei momenti di intimità che avrebbero vissuto pochi giorni fa.

Il giovane non avrebbe parlato con la redazione di questo "ritorno di fiamma" con la ex, e questo gli sarebbe costato il posto nel cast della trasmissione che tornerà in onda il 22 settembre.

Al momento, dunque, i tronisti sarebbero solo Flavio e Cristiana.

Riavvicinamento tra Ary e Valerio

Sempre Dagospia, però, in queste ore rivela che altri due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island avrebbero regalato un colpo di scena inaspettato.

"Tenetevi forti perché questa di Rosario non sarà l'unica novità.

Valerio e Ary sono tornati insieme", si legge sul web nel giorno in cui si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne.

Al momento queste indiscrezioni devono ancora trovare conferma nel racconto del pubblico che ha assistito alle riprese in studio, ma qualora fossero fondate avrebbero del clamoroso.

Il tira e molla con Lucia

La storia d'amore tra Rosario e Lucia è durata circa due anni, ma è dopo l'esperienza a Temptation Island che è naufragata.

La ragazza ha deluso il compagno nascondendogli il flirt che ha avuto con il single Andrea dopo il reality, ma questo sembra non aver interrotto definitivamente la relazione.

Stando a quello che si legge sul web il 16 settembre, Guglielmi avrebbe rivisto l'ex fidanzata anche dopo aver accettato di fare il tronista di Uomini e donne, e lei avrebbe raccontato tutto alla redazione.

Salvo colpi di scena o ripensamenti da parte di Maria De Filippi, l'avventura di Rosario nel dating-show sarebbe finita ancora prima di cominciare.

A cercare l'amore comodamente seduti sulla poltrona rossa, per il momento sono solo l'ex tentatore Flavio e la giovane Cristiana, una 22enne originaria della Sicilia alla prima esperienza davanti alle telecamere.